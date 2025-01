Brasil Resultado do concurso dos Correios é divulgado

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Mais de 1 milhão de pessoas realizaram as provas do concurso em dezembro Foto: Joédson Alves/Agência Brasil Mais de 1 milhão de pessoas realizaram as provas do concurso em dezembro. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O resultado das provas objetivas do concurso público dos Correios, para o cargo de carteiro, foi divulgado nesta sexta-feira (17) nos sites da estatal e do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, responsável pela organização do processo seletivo.

Para o cargo de analista de Correios, de nível superior, o resultado e o gabarito definitivo serão divulgados no dia 24 deste mês.

Mais de 1 milhão de pessoas realizaram as provas do concurso em dezembro. Esse é o maior certame da estatal nos últimos 13 anos. O número de inscritos nesta edição foi de 1,6 milhão, o que faz com que a taxa de comparecimento tenha sido de 59,85%.

A seleção vai preencher 3.511 vagas imediatas: 3.099 para o cargo de carteiro (agente de Correios), com salário inicial de R$ 2.429,26, e 412 oportunidades para analista de Correios, de nível superior, com salário inicial de R$ 6.872,48.

Além da remuneração, que aumenta conforme o tempo de serviço e o mérito do funcionário, os Correios oferecem uma série de benefícios que ajudam a complementar a renda dos trabalhadores.

2025-01-17