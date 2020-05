Colunistas Retomada de transmissões esportivas vai exigir cuidados

Por Flávio Ricco | 3 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







As transmissões de esporte vão acumular e exigir muito de jornalistas no retorno. (Foto: Reprodução)

Por enquanto é impossível fazer qualquer prognóstico sobre como e quando se dará o retorno das transmissões esportivas à televisão, paga e aberta, porque há a necessidade de aguardar as autoridades de saúde, os próprios clubes e demais entidades liberarem a volta de seus atletas ao trabalho. De qualquer forma, existe uma grande atenção em torno do assunto por tudo o que representa.

Quando isso acontecer, o consumo certamente será enorme, uma vez que as pessoas estão com saudades do futebol, vôlei, automobilismo e tantos outros. Como outra certeza, teremos um calendário bastante apertado e competições seguidas. Nas TVs, inclusive, o comentário é que essa enorme quantidade de transmissões levará diversos profissionais, na frente e atrás das câmeras, à exaustão.

Portanto, quem não estiver bem preparado fisicamente para encarar a “maratona” sentirá os efeitos. Vai ser intenso! E certamente será um trabalho que, em vez de terminar no final do ano, deve passar por dezembro e entrar em janeiro. Não tem como ser de outra maneira. TVs, rádios, internet… precisam ficar atentas a isso.

O problema é que, como outra questão, ainda não há nenhuma decisão de nada, nem mesmo sem as competições esportivas irão retornar com ou sem a presença de público. Daí também a necessidade de buscar alternativas que aqueçam essas transmissões, mesmo sem contar com o torcedor.

Para uma televisão que conseguiu se reinventar na crise e trabalhar remotamente, com toda certeza essa não será a principal dificuldade.

TV Tudo

Momento

Apesar de todas as dificuldades, esse tempo de agora também trouxe aprendizados para as emissoras. Muitas delas estão investindo em produção remota de programas, trabalho que antes se restringia aos estúdios.

Mesmo com a evidente queda na qualidade da imagem ou falhas na utilização desses equipamentos, se demonstra que é possível produzir coisa boa de casa.

Direitos de transmissão

Em função do quadro atual, segundo profissionais de TV, vários aspectos precisarão ser revistos daqui pra frente, especialmente custos de direitos esportivos que foram inflacionados nos últimos anos.

As Ligas vão precisar reduzir suas pedidas porque as receitas do mercado caíram assustadoramente com toda essa crise. É uma questão até de sobrevivência.

Entrevista

Na próxima terça-feira, o “#Provoca” de Marcelo Tas, na TV Cultura, entrevista remotamente o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé.

Ele fala sobre o papel das redes sociais neste momento de fragilidade humana, o medo como ferramenta de gestão, o suposto poder de elevação pessoal da quarentena, entre outros assuntos. No ar às 22h15.

Live

Não haverá envolvimento de canais de TV na live de Claudia Leitte, marcada para o próximo dia 23. “Saudade”, nome do show, vai passear por toda carreira da artista, começando com uma sequência de músicas que a revelaram para o Brasil em 2003.

A transmissão via YouTube terá início às 16h, com o objetivo de arrecadar doações para diversas instituições.

Um acerto

A contratação de Carol Nogueira foi um dos muitos acertos da CNN Brasil e não é à toa que ganha cada vez mais espaço no canal de notícias.

O Grupo Band lamentou muito a sua saída.

Bate-Rebate

· Escalações de realities na Record acompanham o momento País…

· …Desta forma, nenhum contrato será fechado para “A Fazenda” enquanto não houver a certeza da estreia…

· …O “Power Couple” seguirá a mesma determinação.

· O YouTube anunciou o “We Are One: A Global Film Festival”, evento online que reunirá versões de alguns dos maiores festivais de cinema do mundo entre os dias 29 de maio e 7 de junho…

· … Estarão reunidas nele grifes como os festivais de Berlim, Cannes, Veneza, Sundance, Tribeca, Locarno, Toronto, Annecy, entre outros.

· Nova temporada do “De Férias com o Ex: Brasil” estreia dia 21 de maio na MTV.

C’est fini

A Globo Filmes não descarta deixar para 2021 o lançamento de “A Travessia de Pedro”, longa protagonizado por Cauã Reymond sobre a trajetória de Dom Pedro I. Na verdade o material de divulgação aponta a chegada aos cinemas para o “pós-pandemia”. Mas, entende-se, ano que vem será mais tranquilo. Depois de cumprir o circuito, ganhará espaço na programação da Globo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas