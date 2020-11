Esporte Retorno de Maicon e presença de Kannemann: o provável Grêmio para enfrentar o Goiás

Após a vitória de 2 a 0 sobre o Guarani, a equipe gremista teve folga na sexta-feira (27), e retornou as atividades no último sábado (28). A presença importante foi do volante Maicon, que fazia trabalhos de fisioterapia desde que sofreu uma lesão na partida contra o Juventude, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador participou do treinamento com o elenco tricolor e tem chances de ser relacionado para a partida de segunda-feira contra o Goiás, na Arena.

O outro retorno pode ser do zagueiro Kannemann, que esteve na seleção argentina, retornou com dores musculares e não jogou a partida contra o Corinthians. Contra o Guarani, estava suspenso. O argentino tenta ficar 100% até o jogo de segunda. Caso não possa atuar, Rodrigues é opção.

Já sua dupla, Pedro Geromel, pode ficar de fora, por preservação. Nas laterais, Victor Ferraz e Diogo Barbosa devem ficar de fora, depois de jogar a partida contra o Guarani e podem dar lugar a Cortez e Orejuela, respectivamente.

A provável escalação do Grêmio tem: Vanderlei; Orejuela, Geromel (David Braz), Kannemann (Rodrigues) e Cortez; Darlan, Matheus Henrique, Luiz Fernando, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

O Tricolor entra em campo na próxima segunda-feira (30), pelo jogo atrasado da 6° rodada, contra o Goiás, na Arena.

