Com um jogador a menos, o Inter empatou em 0 a 0 com o Atlético-GO no Brasileirão

Atlético-GO e Inter se enfrentaram neste sábado (28), pela 4ª rodada do segundo turno Campeonato Brasileiro. Jogando na Estádio Antônio Accioly, Thiago Galhardo desperdiçou penalidade e as equipes ficaram no empate por 0 a 0. O resultado deixou o Colorado na 4ª colocação, com 37 pontos. O próximo desafio da equipe gaúcha será diante do Boca Juniors, na partida de ida das oitavas de final da Libertadores da América, nesta quarta-feira (2), às 21h30.

Primeiro tempo

A primeira etapa teve predomínio do Internacional. No entanto, nenhuma chance clara foi criada.

No entanto, a primeira boa chegada foi do Atlético-GO. Everton Felipe fez boa jogada e a bola sobrou para Nicolas. O lateral arriscou de longe e a bola passou perto do gol de Marcelo Lomba.

Aos 27, Patrick arriscou da entrada da área e Jean defendeu. Dez minutos depois, foi a vez de Rodrigo Lindo arriscar e obrigar o goleiro do Dragão a fazer boa defesa.

No fim da primeira etapa, aos 45, o Inter teve a última chance do Colorado. D’Alessandro cruzou e Yuri Alberto cabeceou. Jean, mais uma vez, defendeu.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Internacional permaneceu com o controle do jogo. Aos 11 minutos, Uendel recebeu bom lançamento pela esquerda e finalizou para ótima defesa do goleiro atleticano.

Aos 15, o Internacional teve a chance de abrir o placar em cobrança de pênalti. Após cobrança de escanteio, Zé Roberto se atrapalhou, bateu com a mão na bola e o árbitro assinalou penalidade.

Mas, na cobrança, Jean brilhou mais uma vez. Thiago Galhardo bateu no canto direito e o goleiro do Dragão voou para defender.

Aos 23, o Internacional viu a situação na partida se complicar. Rodrigo Moledo cometeu falta dura em Danilo Gomes, recebeu o segundo amarelo e foi para o vestiário mais cedo.

A partir daí, o Atlético-GO cresceu na partida. Logo após a expulsão, Zé Roberto teve a chance mais clara do Dragão. O atacante saiu na cara de Marcelo Lomba e chutou em cima do goleiro gaúcho.

Aos 45, o Inter teve mais uma boa chance de sair com a vitória. Leandro Fernández aproveitou saída de bola errada e arriscou de fora da área. Jean, o nome da partida, fez mais uma boa defesa.

