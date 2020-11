Esporte Romain Grosjean sofre acidente assustador com fogo após largada do GP do Barein. Hamilton venceu a prova

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Romain Grosjean escapou praticamente ileso de acidente assustador. (Foto: Reprodução/FOM)

O francês Romain Grosjean escapou da morte no acidente mais assustador da Fórmula 1 nos últimos anos, na primeira volta do GP do Barein, nesse domingo (29). A Haas do francês explodiu em chamas e foi partida ao meio depois de uma batida violentíssima no guard rail após um toque com a AlphaTauri do russo Daniil Kvyat.

Grosjean ficou no cockpit em chamas por 29 segundos, mas, sem ter desmaiado com o impacto, conseguiu sair do que sobrou de seu carro e correu para pular o guard rail enquanto sua Haas continuava pegando fogo. Na confusão, o piloto saiu correndo sem uma das sapatilhas.

O francês sofreu queimaduras leves nas mãos e há suspeita de fraturas em costelas. Consciente, o piloto da Haas foi levado ao centro médico do autódromo de Sakhir, e, em seguida, transportado de helicóptero ao Hospital Central do Barein, que fica a dez minutos do circuito.

A prova foi interrompida com a bandeira vermelha porque o guard rail ficou bastante danificado. Os responsáveis pela infraestrutura do autódromo começaram imediatamente o trabalho de reconstrução da barreira. No acidente, ocorrido na saída da curva 3, Grosjean tentou desviar de outros carros mais lentos à sua frente e derivou para a direita, onde estava Kvyat. O bico do carro do russo tocou no pneu traseiro direito da Haas do francês, que rumou para o guard rail. O carro foi partido ao meio, com toda a parte traseira de um lado, e a parte do cockpit, pegando fogo com Grosjean dentro, do outro. Dois fiscais de pista com extintores de incêndio se aproximaram do carro em chamas e apagaram o incêndio, enquanto o piloto pulava o guard rail para fugir. Rapidamente, o carro médico chegou ao local do acidente, e Grosjean foi ajudado a entrar. Consciente, o piloto ficou sentado no banco de trás do carro médico, onde aguardou a chegada de uma maca, antes de ser levado para o centro médico do autódromo. “Romain está bem, não quero fazer comentários médicos, mas ele tinha queimaduras leves nas mãos e tornozelos. Obviamente, ele está abalado… Quero agradecer às equipes de resgate que são muito rápidas. Os comissários e o pessoal da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) fizeram um ótimo trabalho, foi assustador”, disse Gunther Steiner, chefe da Haas. Grosjean não permanecerá na Haas na próxima temporada e negocia sua ida para a Fórmula Indy em 2021. Diante da possibilidade de fratura nas costelas, muito provavelmente o francês pode não pilotar mais na Fórmula 1. O brasileiro Pietro Fittipaldi e o suíço Louis Deletraz são os reservas da Haas, e um deles pode ser acionado para correr as duas provas finais da temporada, nos próximos dois fins de semana, no próprio Barein, e em Abu Dhabi. Hamilton vence Hamilton teve mais uma prova dominante na temporada e venceu pela 95ª vez na F1. Max Verstappen, da RBR, terminou em segundo lugar depois de três trocas de pneus, uma a mais do que o inglês, e seu companheiro de equipe Alexander Albon herdou a terceira colocação depois que Sergio Pérez teve o motor Mercedes de sua Racing Point quebrado e causou um safety car a três voltas do fim. Completaram a zona de pontuação, da quarta à décima colocações, Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz Jr. (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri), Daniel Ricciardo (Renault), Valtteri Bottas (Mercedes), Esteban Ocon (Renault) e Charles Leclerc (Ferrari). O carro de segurança no fim acabou salvando Ricciardo e Bottas, que tinham problemas nos seus carros (suspensão e pneu furado) e conseguiram completar a prova.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte