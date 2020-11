Esporte Grêmio finaliza treinos para jogo com o Goiás pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

O jogo é válido pela sexta rodada, originalmente marcado para o dia 30 de agosto. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com o retorno do meio-campista Maicon à lista de concentrados, o Grêmio encerrou sua preparação para o jogo desta segunda-feira (30), contra o Goiás, válido pela sexta rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Na manhã desse domingo (29) o técnico Renato Portaluppi finalizou os treinamentos preparatórios ao jogo, no CT Luiz Carvalho e definiu o time que estará em campo na Arena.

Os jogadores se apresentaram no Centro de Treinamentos por volta de 9 horas e começaram o treinamento com a preparação física, às 10. Depois do aquecimento, Renato reuniu os jogadores para uma conversa e deu início à atividade.

O ídolo, que nessa segunda-feira se torna o técnico com mais número de jogos à frente do Clube, comandou um treinamento técnico e, depois, observou os atletas em cobranças de pênalti. A escalação não foi divulgada, entretanto é certo o retorno do meio campista Maicon à delegação. Recuperado de lesão muscular, Maicon fica à disposição pela primeira vez desde o 5 de novembro.

Depois da atividade os jogadores foram direto para a concentração, onde almoçam e permanecem até a hora de saída para a Arena. Grêmio e Goiás entram em campo às 18 horas desta segunda para cumprir o jogo da sexta rodada, originalmente marcado para o dia 30 de agosto. O Tricolor soma 34 pontos na tabela de classificação, com dois jogos a menos em relação ao líder.

