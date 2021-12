Geral Réveillon no Rio deve atingir 100% de ocupação dos hotéis e já lota restaurantes e praias

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2021

Mesmo sem shows na virada do ano na Praia de Copacabana, e apesar da pandemia, o Rio de Janeiro já vive o clima de réveillon. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Mesmo sem shows na virada do ano na Praia de Copacabana, e apesar da pandemia, o Rio de Janeiro já vive o clima de réveillon. Para a celebração, a ocupação nos hotéis da cidade já atinge 92%. O Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município (Hotéis Rio) diz que a procura dos turistas não para de crescer: na semana passada, o percentual era de 86%. Na terça-feira, o movimento de pessoas de outros estados nas praias da Zona Sul era grande. Bares da região também já andam cheios: nos restaurantes do Forte de Copacabana, havia filas na hora do almoço.

Presidente do Hotéis Rio, Alfredo Lopes diz que o setor está em alta desde o Natal, quando recebeu um número de turistas 18% maior do que em 2019. Para o réveillon, há a expectativa de 100% de ocupação. Hoje a cidade conta com 52 mil quartos. Na virada para 2020, a última com festa no Rio, a lotação nos hotéis chegou a 98%.

“Acreditamos que será de 100% a ocupação. As pessoas estão ficando mais dias na cidade, estão esticando, até para pegar o sábado e o domingo. O Rio está surfando na condição de ter índice de cobertura vacinal elevado”, afirma Lopes.

Atualmente, o Rio tem 80% da sua população vacinada com duas doses contra a covid-19. De acordo com o presidente do Hotéis Rio, 90% dos turistas que passarão a virada no Rio são brasileiros, sendo que 60% deles vêm de São Paulo. Já entre os visitantes internacionais, 70% são de países da América do Sul.

Na terça, Copacabana estava repleta de turistas que já desembarcaram para o réveillon. Muitos aproveitam o dia de sol na areia e no calçadão. A estudante Thayna Diniz, de 23 anos, de Santo André, São Paulo, passeava ontem pelo Forte de Copacabana: ela contou que está no Rio para ver a queima de fogos com os pés na areia. Será seu primeiro ano novo na cidade. E a ideia dela é só ir embora em 5 de janeiro.

“Não ter show no réveillon de Copacabana não vai atrapalhar em nada. O que importa é estar com meus amigos, com pessoas que eu gosto”, conta Thayna, que se surpreendeu com o movimento em Copacabana. “Não esperava encontrar um Rio tão cheio, mas está dando para aproveitar.”

Para evitar aglomeração, além do cancelamento dos shows em Copacabana, haverá restrições nos serviços de transporte na sexta-feira. Como divulgou a prefeitura, mais de 20 linhas de ônibus terão mudança de itinerário a partir das 20h de sexta-feira. Neste mesmo horário, o metrô será fechado. Além disso, a entrada dos fretados em Copacabana será bloqueada a partir de meia-noite do dia 30.

Presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio (SindRio), Fernando Blower diz que o clima visto hoje na cidade, que lembra o Rio pré-pandemia no verão, deve se estender até o carnaval: “Por mais que não tenha os shows, há turistas chegando. A manutenção dos fogos e dos eventos privados também fez com que muitos cariocas permanecessem na cidade. O cenário deste ano é muito positivo. Passado o Natal, as pessoas já começaram a desembarcar no Rio. Desde domingo, o fluxo vem aumentando.”

David Zylbersztajn, sócio do quiosque de Lamare, em Ipanema, diante do cenário atual, faz sua aposta: “O Rio será o principal destino do verão brasileiro.”

Para muitos cariocas e turistas, as celebrações do ano novo em Copacabana não dependem de palcos com artistas. O carioca Bruno Amorim, de 21 anos, diz que vai para o seu quarto réveillon na Princesinha do Mar. “Acredito que toda aquela farofa vá continuar na areia de Copacabana. Essa confraternização, a galera se reunindo, tudo isso vai ter. É cultural do Rio, e a festa vai continuar sendo grande e intensa”, analisa o professor de Português, que mora na Freguesia e promete, na companhia de amigos, chegar cedo a Copacabana no dia 31 e aguardar o espetáculo pirotécnico em algum quiosque. As informações são do jornal O Globo.

