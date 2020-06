Magazine Reviravolta: namorado de Gugu cancela processo e desiste de brigar pela herança do apresentador

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Thiago Salvático e Gugu Liberato. (Foto: Reprodução/Instagram)

Thiago Salvático, chefe de cozinha, desistiu do processo judicial para reconhecimento da suposta união estável com Gugu Liberato, de 2011 até 2019, ano da morte do apresentador, e ter direito à parte da herança.

Apesar de formalizada em abril, a ação foi divulgada apenas em maio, com o objetivo de reconhecimento legal do status de viúvo de Liberato, divisão dos bens e indenização de R$ 100 mil, de acordo com o site Notícias da TV. Segundo documento da defesa de Salvático, o motivo para a desistência é descrito como “razões de foro íntimo”.

O chefe de cozinha mora na Alemanha desde 2014. Em entrevista ao UOL após a divulgação do processo, Salvático explicou a relação. “Eu viajei muito ao Brasil durante esse período para nos encontrarmos. Ele também me visitava na Alemanha. E realizamos diversas viagens juntos pelo Brasil e pelo mundo. Não medíamos esforços para nos encontrar”, contou.

Com a retirada do processo de Salvático, apenas Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu, prossegue com a luta na Justiça para reconhecimento da união estável com o apresentador e direito na divisão de bens. O testamento do apresentador dividiu a herança entre filhos e sobrinhos, além de prever uma pensão para a mãe de Gugu.

