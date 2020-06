Magazine Ator de “Crepúsculo” morreu por overdose acidental, diz o médico legista

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Gregory Tyree Boyce em cena de 'Crepúsculo'. (Foto: Reprodução)

Gregory Tyree Boyce, ator que participou de “Crepúsculo” (2008), e sua namorada, Natalie Adepoju, morreram por overdose acidental, afirmou nesta terça-feira (02) o legista do condado de Clark, nos Estados Unidos.

De acordo com o site da revista “Times”, o legista John Fudenberg disse que o casal morreu por intoxicação causada por cocaína e fentanil, um analgésico potente.

A droga tem sido responsável por milhares de mortes nos Estados Unidos nos últimos anos, como a do músico Prince.

Boyce e Adepoju foram encontrados pela polícia em sua casa no dia 13 de maio. Ele tinha 30 anos e ela tinha 27 anos.

Em Crepúsculo, Boyce era amigo de Bela (Kristen Stewart), e quase a atropelou no estacionamento – o que permitiu que ela descobrisse que Edward (Robert Pattinson) era vampiro. Além do filme sobre vampiros, o único outro trabalho de Boyce no cinema foi no curta “Apocalypse” (2018). De acordo com sua mãe, Lisa Wayne, ele estava montando um restaurante.

