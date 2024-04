Geral Revista Forbes atualiza quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo em 2024

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











O francês Bernard Arnault, presidente do grupo de luxo LVMH, lidera o ranking anual de bilionários da Forbes 2024. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com um patrimônio líquido de US$ 226,6 bilhões (equivalente a R$ 1.148 trilhão na cotação de 1ª de abril) Bernard Arnault é a pessoa mais rica do mundo, segundo a revista Forbes, que atualizou o ranking de bilionários. O empresário é presidente e diretor-executivo da LVMH, considerada a maior empresa de artigos de luxo do mundo.

Com uma fortuna de US$ 198,4 bilhões (equivalente a R$ 991,9 bilhões), Jeff Bezos, presidente da Amazon, ocupa a segunda posição no ranking dos mais ricos do mundo, por enquanto.

A posição vem sendo disputada, no último mês, entre Bezos e o CEO da Tesla, Elon Musk, que vem sentindo a queda no valor da sua fortuna devido ao preço mais baixo das ações da principal empresa de que ele é dono.

Já o cofundador da Oracle, Larry Ellison, segundo a Forbes, viu um aumento de quase US$ 16 bilhões (equivalente a R$ 80 bilhões na cotação de 1ª de abril) em sua fortuna, graças ao aumento de 10% no preço das ações da companhia que ele fundou.

Veja quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo:

– Bernard Arnault, CEO da LVMH, controladora da grife Louis Vuitton, com US$ 233 bilhões;

– Elon Musk, CEO da Tesla, com US$ 195 bilhões;

– Jeff Bezos, fundador da Amazon, com US$ 194 bilhões;

– Mark Zuckerberg, cofundador da Meta, com US$ 177 bilhões;

– Larry Ellison, cofundador da Oracle, com US$ 141 bilhões;

– Warren Buffett, megainvestidor, com US$ 133 bilhões;

– Bill Gates, fundador da Microsoft, com US$ 128 bilhões;

– Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft, com US$ 121 bilhões;

– Mukesh Ambani, fundador da Reliance Industries, com US$ 116 bilhões;

– Larry Page, cofundador do Google, com US$ 114 bilhões.

Brasil

O ranking anual de bilionários da Forbes traz 69 brasileiros entre o ricaços com patrimônio superior a US$ 1 bilhão.

Os dez mais ricos do Brasil são:

– Eduardo Saverin: US$ 28 bilhões;

– Vicky Safra e família: US$ 20,6 bilhões;

– Jorge Paulo Lemann e família: US$ 16,4 bilhões;

– Marcel Telles e família: US$ 10,9 bilhões;

– Carlos Alberto Sicupira e família: US$ 8,9 bilhões;

– Fernando Roberto Moreira Salles: US$ 7,6 bilhões;

– Pedro Moreira Salles: US$ 7,1 bilhões;

– André Esteves: US$ 6,6 bilhões;

– Alexandre Behring: US$ 6,3 bilhões;

– Miguel Krigsner: US$ 5,7 bilhões.

Bilionária mais jovem

A brasileira Livia Voigt, herdeira da empresa de máquinas e equipamentos WEG, é a bilionária mais jovem do mundo, segundo o ranking anual da revista Forbes. Aos 19 anos, ela toma o lugar do italiano Clemente Del Vecchio, o mais novo dos seis filhos de Leonardo Del Vecchio, o magnata fundador da Luxottica, a maior marca de óculos do mundo.

Livia está ao lado de nomes como a cantora norte-americana Taylor Swift e o ex-jogador da NBA Magic Johnson, como novata da lista de bilionários da Forbes.

Com sua participação acionária na WEG, ela acumula patrimônio de US$ 1,1 bilhão. Sua irmã mais velha, Dora Voight também faz parte da lista aos 26 anos. Ambas têm cerca de 3% das ações da empresa, e não têm participação no conselho ou na diretoria.

Além delas, Eduardo Voigt Schwartz e Mariana Voigt Schwartz Gomes também entram na lista a partir de participação na WEG. Cada um tem pouco menos de 4% de ações da empresa, o que equivale a US$ 1,3 bilhão de patrimônio. As informações são do jornal Valor Econômico e do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/revista-forbes-atualiza-quem-sao-as-10-pessoas-mais-ricas-do-mundo-em-2024/

Revista Forbes atualiza quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo em 2024

2024-04-02