Saúde Medicina do futuro: tecnologia será voltada para a prevenção

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2024

Os recentes avanços tecnológicos dos últimos anos tiveram um grande impacto na área da saúde. (Foto: Reprodução)

“Prevenir é melhor do que remediar”, já diz o antigo e conhecido ditado. E quando se fala sobre a medicina do futuro, tudo indica que o avanço da tecnologia na área da saúde confirma a antiga sabedoria.

Embora existam notórios avanços em termos de tratamentos e medicamentos, com inovações que ajudam médicos e pacientes a obter resultados cada vez mais animadores, profissionais das áreas são unânimes em dizer que a melhor forma de cuidar da saúde ainda será através de medidas preventivas, que evitam ou atenuam o aparecimento de problemas.

E a tecnologia, claro, também se move nesse sentido, com recursos cada vez mais avançados, que permitem prever possíveis doenças e oferecem alternativas preventivas para evitar que se desenvolvam.

“Agir antes que os problemas se instalem é mais inteligente, mais barato e mais eficiente. É a melhor solução para o paciente e para o sistema de saúde como um todo”, afirma o Dr. Helder Polido, urologista e diretor médico do Instituto Helder Polido, centro de saúde que é referência em São Carlos e região, em São Paulo.

O especialista explica que os principais investimentos das empresas de aparelhos e soluções médicas têm sido nesse sentido, apostando em novas tecnologias de exames e investigação médica para detectar possíveis problemas o quanto antes.

“Na quase totalidade dos casos, identificar precocemente a patologia aumenta significativamente a chance de cura”, diz.

Dr Helder também aponta outra vantagem do diagnóstico precoce: tratamentos menos agressivos. “Iniciar as ações de tratamento quando a patologia está em estágio inicial envolve menos sofrimento para o paciente, pois o quadro não está avançado, e sua experiência, como um todo, é muito mais positiva”, aponta.

Os recentes avanços tecnológicos dos últimos anos tiveram um grande impacto na área da saúde, permitindo que médicos e outros profissionais tenham novas ferramentas de prevenção e cuidado ao seu dispor. As novidades abrangem desde sistemas digitais de agendamento e atendimento até exames avançados e mais precisos, que conseguem detectar focos de atenção que antes não eram identificados.

“A medicina do futuro é preditiva e analítica. Com os recursos que existem hoje em dia, e com os que surgirão no futuro, será cada vez mais possível monitorar em tempo real as condições de saúde das pessoas e prever possíveis problemas antes que causem prejuízos”, destaca Helder.

O profissional cita como exemplos práticos alguns dispositivos móveis comuns, como os relógios inteligentes, que são capazes de analisar a pressão arterial e os batimentos cardíacos do usuário, indicando alterações que podem ser preocupantes e recomendando a visita a um médico. Além disso, fones de ouvido com sensores médicos podem captar problemas auditivos, e lentes de contato conectadas conseguem detectar indicadores de enfermidades a partir do fluido lacrimal.

Avançando ainda mais, o estudo das características hereditárias de cada pessoa também deverá contribuir para uma medicina cada vez mais preventiva e precisa. O mapeamento genético, técnica que já é utilizada no Instituto Hélder Polido, consegue indicar alterações cromossômicas do paciente com potencial nocivo, e mostra aos profissionais de saúde quais são as melhores ações de precaução para evitar que doenças hereditárias se desenvolvam.

“Várias tipos de câncer, doenças do coração, síndromes neurológicas e até mesmo tendência à obesidade podem estar associados a fatores genéticos. Com o estudo do mapa de DNA do paciente, é possível agir com antecedência e tomar medidas profiláticas para inibir a patologia ou, em último caso, preparar a pessoa para reagir da melhor forma possível aos sintomas da doença”, pontua o médico.

Além disso, Dr. Hélder também menciona inovações como a telemedicina, que amplia o acesso da população a consultas médicas – mesmo que a distância – e facilita o processo de orientação especializada aos pacientes, colaborando para um atendimento preventivo mais rápido e eficaz. No Instituto Hélder Polido, recursos como agendamento online, atendimento automatizado ao paciente, envio de receitas digitais e teleconsultas já fazem parte da rotina da equipe médica.

“Nada substitui o atendimento presencial, claro, mas as consultas online podem ser importantes em situações específicas. É uma forma rápida e dinâmica de agilizar o andamento do tratamento e transmitir informações necessárias para o paciente, quando existem algum impedimento para a visita ao consultório”, ressalta.

Nesse sentido, o profissional reafirma a importância de uma relação de confiança e parceria entre médico e paciente. Independente da maneira como esse diálogo ocorre, seja de forma presencial ou digital, estabelecer esse elo é fundamental para a promoção de mais saúde e qualidade de vida para as pessoas.

“Os avanços tecnológicos irão fornecer cada vez mais dados cruciais sobre o estado de saúde dos pacientes, e isso é ótimo. Mas uma das principais medidas de prevenção é manter uma rotina de visitas ao médico para realizar exames periódicos, avaliar resultados, receber orientações e atualizar o profissional sobre como a pessoa se sente”, esclarece. As informações são do portal de notícias G1.

Medicina do futuro: tecnologia será voltada para a prevenção

2024-04-02