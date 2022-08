Porto Alegre Revitalização do 4º Distrito poderá fazer Porto Alegre ter os prédios mais altos do Brasil

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Projeto prevê incentivos para região formada por cinco bairros: Floresta, Humaitá, Navegantes, São Geraldo e Farrapos. Foto: Renan Meurer/Divulgação Projeto prevê incentivos para região formada por cinco bairros: Floresta, Humaitá, Navegantes, São Geraldo e Farrapos. (Foto: Renan Meurer/Divulgação) Foto: Renan Meurer/Divulgação

Em breve, Porto Alegre poderá ser a capital com os prédios mais altos do Brasil. Este é um dos possíveis reflexos da aprovação do plano diretor específico para o 4º Distrito na Câmara de Vereadores, nesta quarta-feira, 17. Aprovado com 23 votos favoráveis e 10 contrários, o projeto prevê a isenção de impostos e incentivos tributários para impulsionar o desenvolvimento da região, formada por cinco bairros: Floresta, Humaitá, Navegantes, São Geraldo e Farrapos.

Uma das novidades é a liberação do índice construtivo, sem limite de altura, para possibilitar a criação de “marcos arquitetônicos” na região.

Hoje, o Edifício Santa Cruz, no Centro Histórico, é o prédio mais alto da cidade, com 34 andares e cerca de 100 metros de altura. Nos próximos anos, será erguida a segunda fase do Complex 4º Distrito, com 43 andares e 130 metros de altura no 4º Distrito. Será o prédio mais alto da Capital, inaugurando a fase de novos arranha-céus na cidade.

Triplicar a ocupação

Uma emenda proposta por Rosário poderá impulsionar os arranha-céus no 4º Distrito. Isso porque foi aprovada a redução do valor previsto para destinação de área pública de 20% para 10% nos futuros empreendimentos imobiliários, como forma de incentivar ainda mais os investimentos da construção civil na região.

A expectativa é triplicar a ocupação da região. Atualmente, o 4º Distrito tem uma população de 54,3 mil pessoas, 8.226 empresas, sendo 6.181 microempresas e microempreendedores individuais (MEIs). Hoje, a densidade é de 32,9 economias por hectare. A meta é ter mais de 100 economias por hectare.

Isenção de ITBI

Para atrair pessoas e empresas ao 4º Distrito, o novo plano diretor da região oferecerá isenção de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na compra e venda de imóveis antigos. Novos imóveis, imóveis tombados e listados com novo uso não pagarão Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por um tempo determinado.

Obras especiais

Nas obras viárias de infraestrutura, a prefeitura retirará o corredor de ônibus da Avenida Farrapos com empréstimo do Banco Mundial e fará melhorias na Voluntários da Pátria, Cairu, Brasil, São Pedro, Dona Teodora, Leopoldo Brentano e A.J. Renner. Estão programados 4.250 Km de conservação em 16 vias da região para 2022 (oito delas já foram feitas este ano, somando 3.057 Km).

Além das modificações urbanísticas, tributárias e das obras viárias, estão previstas intervenções de drenagem e saneamento, a ampliação da segurança pública, conclusão da troca de iluminação pública por LED (concedida no governo anterior), instalação de equipamentos urbanos (revitalização de oito praças), regularização fundiária, cuidados sociais e atenção ao turismo.

