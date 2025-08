Rio Grande do Sul Revitalização do Gigantinho deve impulsionar economia e turismo no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Novo Gigantinho terá capacidade para mais de 10 mil pessoas, podendo sediar eventos culturais e esportivos de grande porte Foto: Kauê Pereira/Arquitetura e Patrimônio SCI Novo Gigantinho terá capacidade para mais de 10 mil pessoas, podendo sediar eventos culturais e esportivos de grande porte - Foto: Kauê Pereira/Arquitetura e Patrimônio SCI Foto: Kauê Pereira/Arquitetura e Patrimônio SCI

Devem iniciar em agosto as obras de revitalização do Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. No final de julho, o governador Eduardo Leite recebeu no Palácio Piratini o vice-presidente do Conselho de Gestão do Internacional, Victor Grunberg, e o sócio-fundador da Tornak Holding, Fernando Tornaim, para tratar do assunto.

O investimento de mais de R$ 15 milhões foi viabilizado junto a parceiros e patrocinadores, possibilitando a modernização de um espaço emblemático do entretenimento no Rio Grande do Sul, que vai impactar diretamente a economia e o turismo no estado.

Modernização para grandes eventos

O novo Gigantinho terá capacidade para mais de 10 mil pessoas, podendo sediar eventos culturais, esportivos, corporativos e artísticos de grande porte. A expectativa é de que, após revitalizado, o espaço retome o posto entre os principais destinos para grandes espetáculos na região Sul, impulsionando o setor de eventos e atraindo turistas de diferentes regiões.

“A revitalização do Gigantinho é muito mais do que uma conquista para o Internacional, é um presente para o Rio Grande do Sul. Teremos de volta um equipamento de padrão internacional, capaz de atrair grandes eventos que movimentam a economia, geram empregos e valorizam a cultura. Essa revitalização se alinha à estratégia do governo do Estado de posicionar o Rio Grande do Sul como polo de grandes eventos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e promoção de um ambiente atrativo e dinâmico, tanto para incentivar nossos talentos a permanecerem no Rio Grande quanto para atrair os fora”, destacou Leite.

Palco coloca RS no mapa das grandes atrações

O vice-presidente do Conselho de Gestão do Clube, Victor Grunberg, comemorou mais uma etapa vencida para que o Gigantinho volte a ser um grande espaço de entretenimento no Rio Grande do Sul. “A revitalização do Gigantinho foi um movimento inovador e ousado por parte do Clube. Impossível não lembrarmos de quantos eventos foram realizados aqui num passado não tão distante. Agora, vamos tornar o espaço ainda mais atrativo, moderno e funcional para aquecer o segmento de eventos no RS”, afirmou.

“O Internacional viabilizará, através do novo Gigantinho, inúmeros espetáculos e eventos esportivos indoor que não estavam vindo ao nosso Estado em função da ausência de um equipamento desse porte. Esse espaço, que tem uma história marcante como palco de tantos artistas e eventos emblemáticos, terá agora a modernização tão aguardada pelos gaúchos”, ressaltou Fernando Tornaim, da Tornak Holding.

Parcerias estratégicas

A revitalização do Gigantinho, viabilizada por meio de uma parceria entre o Clube, a RBS Venture e a Tornak Holding, é assinada pela equipe de Patrimônio do Internacional. O projeto dará um visual moderno para o espaço, mas sem interferir no valor histórico da edificação. A expectativa é de que o palco multiuso, um dos mais icônicos do sul do país, seja devolvido para o Estado ao final do ano de 2026.

Com localização privilegiada às margens do Guaíba e fácil acesso, o Gigantinho reforça o potencial de Porto Alegre como destino estratégico para o turismo de negócios, cultural e esportivo. A expectativa do governo e dos parceiros é que a modernização do ginásio amplie a agenda de eventos e gere um novo ciclo de desenvolvimento para o Estado.

