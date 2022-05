Porto Alegre Revitalização do Mercado Público avança e pintura externa tem início, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2022

Melo destacou a parceria com a iniciativa privada para a revitalização de um dos principais cartões postais de Porto Alegre Foto: Mateus Raugust/PMPA Melo destacou a parceria com a iniciativa privada para a revitalização de um dos principais cartões postais de Porto Alegre (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

O início da operação dos dois novos elevadores marcou o final de mais uma etapa das obras de revitalização do Mercado Público de Porto Alegre. Nesta quinta-feira (19), acompanhado do vice-prefeito, Ricardo Gomes, de secretários municipais, vereadores, mercadeiros e representantes das empresas Multiplan e Suvinil, o prefeito Sebastião Melo oficializou a entrega dos equipamentos à comunidade e das tintas a serem usadas na pintura externa da estrutura.

“Estamos batalhando com os parceiros para devolver o Mercado Público à população e é muito importante conferir o avanço dos trabalhos e das entregas. Uma ampla governança resolutiva une a prefeitura, a iniciativa privada e os mercadeiros para que em breve este equipamento tão caro à cidade possa ser utilizado na plenitude, com segurança e infraestrutura adequadas”, disse o prefeito Sebastião Melo.

A revitalização do segundo piso começou em janeiro. Além da troca de dois elevadores e das escadas rolantes, o projeto prevê a reforma elétrica das instalações. Os novos elevadores possuem capacidade para dez pessoas cada, obedecendo a todas as normas de acessibilidade e segurança.

As escadas rolantes, com previsão de entrega em julho, substituirão equipamentos danificados e com mais de 20 anos, cuja tecnologia se encontra defasada. Por fim, a reforma elétrica dará condições à utilização do segundo piso e modernizará o Mercado Público, oferecendo aos usuários uma estrutura alinhada aos padrões tecnológicos atuais.

“O Mercado Público é o principal equipamento gastronômico e de compras do Centro da cidade. Ele merece estar à altura da Porto Alegre que todos nós queremos. É um equipamento invejável: histórico, bonito, central, com preços acessíveis e uma gastronomia que remete aos nossos 250 anos”, afirmou o vice-prefeito Ricardo Gomes.

Os recursos para a realização da obra fazem parte de um TCAP (Termo de Conversão de Área Pública) firmado entre a prefeitura e a empresa Multiplan. A pedido do Executivo Municipal, a empresa concordou em antecipar o cumprimento das obrigações do TCAP para viabilizar a reabertura do Mercado Público, que contará com investimento de até R$ 9,4 milhões.

“Estamos evoluindo. A operação dos novos elevadores garante a acessibilidade necessária para a operação do segundo piso. Isso é fundamental. Em breve, os permissionários já poderão dar início ao processo de instalação no segundo pavimento”, observou o vereador Cezar Schirmer, idealizador e coordenador do programa Centro+ à época em que foi o titular da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos.

Pintura externa

Iniciada em fevereiro, a obra – orçada em R$ 1,02 milhão – foi dividida em fases. Na primeira, a fachada foi lavada, lixada e recuperada. Esse trabalho já foi executado nas faces que dão para as avenidas Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, restando ainda os perímetros do Largo Glênio Peres (em execução) e do Terminal Parobé.

A partir de agora, as paredes que já passaram por intervenções começarão a ser pintadas. A recuperação dos demais trechos avançará paralelamente, permitindo que a pintura seja feita em todo o mercado na medida em que os espaços forem sendo liberados.

No início desta semana, 2,3 mil litros de tinta, solvente, verniz e outros produtos a serem utilizados nos trabalhos foram entregues aos responsáveis pela obra. Os materiais, doados pela empresa Suvinil, foram selecionados pela fabricante observando as características do Mercado Público e a normas para a restauração de prédios tombados. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, que fiscaliza os trabalhos, as tonalidades a serem utilizadas na fachada possuem os nomes “açúcar orgânico” (tom de amarelo) e “pé de coelho” (tom próximo ao branco).

Os equipamentos

Os elevadores instalados no Mercado Público são fabricados pela empresa Otis. De tecnologia avançada, consomem menos energia elétrica e utilizam correias planas revestidas de poliuretano ao invés de cabos de aço.

As cintas dos elevadores são até 20% mais leves e duram até três vezes mais que o cabo de aço convencional, eliminando o contato entre o metal das polias e o metal dos cabos utilizados em sistemas tradicionais, resultando em uma viagem mais silenciosa. O motor dos novos elevadores permanece no poço, eliminando a necessidade de uma sala de máquinas separada.

Já as escadas rolantes do Mercado Público serão equipadas com dispositivo de segurança multifuncional – ao detectar um problema, o sistema ativa os freios de forma rápida e consistente – e as caixas de entrada do corrimão com o pilar alongado proporcionam aos passageiros maior tempo para segurá-lo.

O equipamento também foi fabricado pensando na eficiência de manutenção, tendo em vista que a montagem do degrau se torna de fácil remoção ou substituição, reduzindo o tempo de manutenção, além dos eixos de degrau entre as correntes permitirem a remoção sem comprometer o alinhamento.

O Mercado Público sofreu um incêndio na noite de 6 de julho de 2013, que destruiu aproximadamente 60% do pavimento superior, atingindo seis restaurantes, o Memorial do Mercado, a sede da UEP – Monumenta e a subestação transformadora de energia elétrica.

Na área afetada, a cobertura em telhas cerâmicas foi totalmente destruída, assim como parte da cobertura metálica do pátio central. Esse trecho foi restaurado entre os anos de 2014 e 2016.

