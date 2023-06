Tecnologia Revolução no WhatsApp: conheça a nova função que deixará o Telegram de queixo caído

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

A principal novidade é que as mensagens podem ser enviadas para uma quantidade indeterminada de pessoas. Foto: Reprodução A principal novidade é que as mensagens podem ser enviadas para uma quantidade indeterminada de pessoas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Meta promoveu diversas atualizações para o WhatsApp nos últimos meses com o intuito de se manter no topo dos aplicativos de redes sociais. Recentemente, ainda foi divulgada mais uma novidade, que consiste na função de Canais.

A nova função foi disponibilizada para diversos usuários na última quinta-feira (8) e através dela é possível que os usuários enviem conteúdos a uma lista que pode ter centenas de contatos. A principal novidade é que as mensagens podem ser enviadas para uma quantidade indeterminada de pessoas.

Apesar da função ser bastante similar ao seu principal concorrente, o Telegram, o recurso do WhatsApp conta com algumas distinções significativas. Uma das diferenças consiste no fato de que os membros do canal não podem responder aos conteúdos com mensagens, mas é possível reagir às postagens feitas pelos administradores por meio de emojis e também é permitido responder a enquetes.

Até o presente momento, a nova ferramenta está disponível apenas para os usuários de dois países: Colômbia e Singapura. No Brasil, é esperado que a liberação ocorra nos próximos meses. De acordo com as informações divulgadas pela Meta, a função poderá facilitar a distribuição de textos, imagens e vídeos para um número maior de pessoas.

Como vai funcionar

Nos países em que a função já foi liberada, agências de checagem de notícias, times de futebol e órgãos de saúde já criaram os seus canais de divulgação de conteúdos. A partir disso, os membros dos canais poderão acompanhar todas as atualizações.

Vale enfatizar que a ferramenta não funciona da mesma maneira que recurso de transmissão, onde é preciso adicionar os contatos em uma lista para que as mensagens possam ser enviadas. Nos Canais, o usuário precisa seguir um canal para que tenha acesso aos conteúdos postados. Com isso, os administradores e participantes não precisarão compartilhar o número de telefone um com os outros.

Ademais, as informações que forem transmitidas não são criptografadas e desaparecem após um período de 30 dias. As mensagens que vierem a desrespeitar as diretrizes do WhatsApp ainda podem ser moderadas por meio da empresa.

Editar mensagens

Com as atualizações mais recentes do WhatsApp, usuários podem agora editar as mensagens de textos que foram enviadas nos últimos 15 minutos. O tempo é bem menor comparado que a opção de apagar mensagem fica disponível por até 48h.

A partir de agora, é possível corrigir palavras incorretas ou até alterar totalmente o contexto da mensagem dentro desses minutos iniciais. Para o leitor, será exibido o aviso “mensagem editada”, de forma que o destinatário esteja ciente de que o texto passou por alterações.

Nem todos os usuários receberam essa atualização e segundo os desenvolvedores, a opção será liberada aos poucos. Acesse a loja de aplicativos do seu smartphone e confira se o WhatsApp está em sua última versão. Caso contrário, atualize imediatamente. Se mesmo após atualizado, o recurso não estiver disponível, será necessário aguardar as próximas liberações.

2023-06-21