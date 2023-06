Tecnologia Eis como a Apple limitará o acesso às câmeras no Vision Pro

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











No mercado, ele chega no começo de 2024, inicialmente nos Estados Unidos, pelo preço de US$ 3.499. Foto: Reprodução No mercado, ele chega no começo de 2024, inicialmente nos Estados Unidos, pelo preço de US$ 3.499. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na apresentação do Apple Vision Pro, a Apple deixou claro que aplicativos de terceiros não terão acesso às imagens capturadas pelas muitas câmeras do dispositivo. Como a maioria dos apps desenvolvidos para iOS e iPadOS poderá ser portada quase sem mudanças no código para o visionOS, o que acontecerá quando um app solicitar acesso à câmera no headset?

Essa dúvida foi esclarecida pelo engenheiro John Mark, em um dos vídeos da WWDC23. Segundo ele, haverá um comportamento diferente no headset justamente devido à preocupação da Apple em proteger a privacidade do usuário. No Vision Pro, quando um app solicitar acesso à câmera, ele encontrará duas fontes: uma para a câmera frontal e outra para traseira – como acontece nos outros sistemas operacionais.

Quando o usuário conceder acesso aos dados da câmera frontal, no entanto, o app terá acesso apenas à “pessoa espacial” gerada com o auxílio das câmeras internas do Vision Pro, mas não às imagens capturadas por elas. Isso permitirá ao usuário realizar chamadas de vídeo usando seu “avatar” em apps de terceiros (como o Zoom). Caso a pessoa ainda não tenha “gerado” uma representação espacial, no entanto, nenhuma imagem será retornada.

No caso da câmera traseira, por sua vez, quando o usuário conceder acesso a ela, o app receberá como informação apenas uma “tela preta” com um ícone indicando que não há nenhuma câmera disponível. Isso impedirá que apps de terceiros usem a câmera para fazer gravações em 3D ou até mesmo para mostrar a paisagem ambiente a alguém durante uma chamada. Obviamente, nada impedirá que o usuário conceda acesso a imagens já gravadas – permissão que será essencial em apps de edição, por exemplo.

Outros aplicativos até poderão implementar APIs1 da Apple para usar a paisagem real do usuário com algum propósito (como calcular a área de uma superfície ou móvel, por exemplo), mas não terão efetivamente acesso às imagens brutas geradas pelo Vision Pro – como acontece atualmente nos iPhones e nos iPads.

Mas por que a Apple simplesmente não retira a opção para acessar a câmera traseira, já que não será concedido a apps o acesso a nenhuma das câmeras externas? Bem, tudo indica que essa foi uma espécie de “gambiarra” utilizada pela empresa justamente para garantir a fluidez de apps que solicitam acesso à câmera traseira em outros sistemas operacionais – que poderiam simplesmente “travar” caso não encontrassem essa opção como fonte no headset.

A limitação do acesso à câmera, cabe destacar, é uma abordagem semelhante à adotada em outros dispositivos do gênero, como o Meta Quest, mas não sabemos ainda se definitiva.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/eis-como-a-apple-limitara-o-acesso-as-cameras-no-vision-pro/

Eis como a Apple limitará o acesso às câmeras no Vision Pro

2023-06-21