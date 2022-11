Seleção Richarlison marca em treino fechado, e Tite segue experiências na Seleção

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Richarlison estreou profissionalmente em 2015, pelo América-MG. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em enfrentamento que durou cerca de uma hora, deu Pombo na cabeça. O atacante do Tottenham marcou o gol único da atividade comandada por Tite no último treino da Seleção Brasileira, em Turim (Itália), no centro de treinamento da Juventus, nesta sexta-feira (18) pela manhã.

O treino foi fechado pelo técnico Tite após apenas 15 minutos. Até mesmo os convidados que permaneceram na arquibancada foram orientados a não usarem os telefones celulares. Todos obedeceram às recomendações da segurança da CBF – por apenas um instante, foi necessário advertência, mas não houve problemas.

O gol único da atividade foi marcado por Richarlison, que estava na equipe de colete. Alguns torcedores conseguiram visualizar a equipe do Pombo, que tinha Danilo, Marquinhos, Bremer (depois Thiago Silva), Alex Telles; Fabinho, Lucas Paquetá (depois Fred); Neymar, Antony, Richarlison e Vinicius. Tite tem feito observações e variado as formações, mas sempre com dois pontas no time.

Na outra equipe, de acordo com o torcedor que viu o treino por uma fresta, escalou Daniel Alves, Eder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred (depois Bruno Guimarães e Everton Ribeiro), Rodrygo; Raphinha, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus (depois Pedro).

O quinto treino do Brasil em Turim começou mais cedo, às 7h (de Brasília) – 11h no horário local. Os jogadores terão folga no restante do dia. Na véspera, Tite também fechou a atividade para imagens a partir de certo momento, mas permitiu que jornalistas seguissem acompanhando.

Nesta sexta, a imprensa só teve acesso ao aquecimento. Nesse período, os atletas fizeram rodas de bobinho e altinha e foi possível observar o início do aquecimento em circuito físico.

Contratado pelo América-MG em 2014, Richarlison estreou profissionalmente no dia 4 de julho de 2015, e logo de cara marcou seu primeiro gol na vitória por 3 a 1 diante do Mogi Mirim, em partida válida pela Série B do Brasileirão. Dezessete dias depois, no dia 21 de julho, ele estendeu seu contrato até 2018. No fim do ano, em 29 de dezembro de 2015, após se destacar no do América Mineiro para a Série A, Richarlison assinou com o Fluminense. Em sua passagem pelo Flu, Richarlison atuou em 67 partidas e marcou 19 gols.

Em 31 de julho de 2017, o time carioca confirmou a venda do atacante ao Watford, da Inglaterra, por 12,5 milhões de euros (cerca de 46 milhões de reais). No dia 8 de agosto de 2017, o o clube britânico confirmou que Richarlison havia assinado um contrato de cinco anos, após um pedido de licença de trabalho bem-sucedido.

De 2018 a 2022 atuou pelo Everton e, em 1º de julho deste ano foi anunciado pelo Tottenham. A transferência teria custado 50 milhões de libras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção