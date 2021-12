Brasil Rio de Janeiro confirma Réveillon com fogos em Copacabana e outros 9 locais

9 de dezembro de 2021

Prefeito Eduardo Paes voltou atrás após anunciar o cancelamento da programação de Ano Novo. Foto: Fernando Maia/Riotur

Cinco dias após anunciar o cancelamento da programação do Réveillon, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou nesta quinta-feira (9), que a cidade terá a tradicional queima de fogos em Copacabana, na zona sul, e mais nove pontos na virada do ano.

O evento vai ocorrer na praia de Sepetiba, Recreio, Barra da Tijuca e Bangu, na zona oeste; parque Madureira, igreja da Penha, Piscinão de Ramos e Ilha do Governador, na zona norte; e Flamengo, na zona sul.

De acordo com a prefeitura, a distribuição dos espetáculos de fogos de artifício entre diferentes locais tem como objetivo evitar deslocamentos e aglomerações.

As linhas de ônibus vão funcionar com frota normal. Não haverá, como nos anos anteriores, horário especial de funcionamento do metrô. Além disso, a partir das 19h, do dia 30, estará proibida a entrada de ônibus fretados na cidade.

Em Copacabana, a prefeitura vai distribuir pela orla 25 torres de som com música. No dia 31, os acessos ao bairro vão estar bloqueados a partir das 19h. A partir das 20h, as linhas que passam por Copacabana seguirão somente até Botafogo, Lagoa e Ipanema. Já moradores, trabalhadores e hóspedes terão o horário estendido até as 22h.

Paes repensou a decisão de cancelar o evento após reunião com o governador Cláudio Castro. Os dois decidiram levar aos comitês científicos a proposta de realizar somente a queima de fogos, sem a apresentação de shows.

Pelo menos outras vinte capitais, incluindo São Paulo, cancelaram as festas de ano-novo com medo do avanço da nova cepa do vírus. Especialistas têm defendido a suspensão de festas com grande público, mesmo em locais abertos.

