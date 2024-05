Geral Rio de Janeiro se mobiliza para ajudar o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Equipes da Geo-Rio e de Defesa Civil Municipal viajaram para auxiliar nos resgates no RS. (Foto: Reprodução)

Uma equipe de 11 técnicos da Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro (Geo-Rio) e da Defesa Civil municipal foi enviada para Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, com o objetivo de auxiliar nos trabalhos de recuperação da região. O local fica na área atingida pelas enchentes que já deixaram mais de 140 mortos.

Segundo a Prefeitura do Rio, seis engenheiros da Geo-Rio e outros cinco da Defesa Civil foram destacados para realizar trabalho de vistorias em áreas onde houve deslizamentos. O apoio foi solicitado pela prefeitura da cidade gaúcha.

O prefeito Eduardo Paes divulgou a iniciativa com uma postagem em suas redes sociais. “Estamos todos juntos!”, escreveu Paes na legenda da foto, que mostra os membros da equipe de apoio posando com a bandeira da capital fluminense antes de iniciaram a viagem.

Os profissionais chegaram a Bento Gonçalves no domingo (12). O Coronel Rodrigo Gonçalves da Silva, da Defesa Civil do Rio de Janeiro, salientou que a equipe veio “somar e colaborar com toda a população gaúcha e a comunidade de Bento Gonçalves. Para tentar voltar à normalidade sobre a emergência que vocês se encontram hoje, trazendo a experiência dos técnicos tanto da fundação Geo-Rio como da Defesa Civil, para tornar Bento Gonçalves cada vez mais resiliente”.

O presidente da Geo-Rio Anderson de Andrade Marins disse que “a ideia é ajudar no mapeamento das áreas de risco e com isso identificar se podem retornar para as comunidades onde houve os deslizamentos. A gente já identificou que a geomofologia é bem diferente da região que a gente veio, mas estamos dispostos a aprender com vocês e auxiliar no que for possível para a cidade voltar ao normal”.

No último dia 6, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro enviou uma delegação com 54 agentes para reforçar a operação de busca e salvamento das vítimas. Eles se juntaram aos outros nove profissionais enviados no dia 3 de maio.

Além dos agentes, os Bombeiros enviaram, também, quinze barcos, cinco pickups, dois caminhões, um ônibus e cerca de 200 materiais diversos de salvamento em desastres.

Riscos Geológicos

Nessa segunda-feira (13), teve andamento o trabalho do Núcleo de Riscos Geológicos de Bento Gonçalves. As equipes iniciaram o detalhamento das áreas em Faria Lemos, Eulália, Santa Lúcia e Vale Aurora, afetadas com deslizamentos nos eventos climáticos do dia 1º de maio. Posteriormente, eles seguiram para outras localidades.

O Núcleo, idealizado pela prefeitura de Bento Gonçalves, é composto por geólogos e engenheiros geotécnicos do município, do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais.

As equipes de profissionais da Geo-Rio e Defesa Civil, do Rio de Janeiro, e do CREA de Minas Gerais foram a campo para avaliação, com Bombeiros e servidores da Prefeitura.

Nessa segunda, chegaram ao município gaúcho profissionais da Vale, mineradora de Minas Gerais, que ampliam o trabalho realizado pela equipe.

“A força tarefa de geologia que está aumentando cada vez mais. Estamos buscando a expertise de todo o Brasil para auxiliar. Teremos um conhecimento gigantesco que vai auxiliar na segurança da nossa população e região”, destaca o prefeito Diogo Siqueira.

Até essa segunda, 1.046 pessoas haviam sido resgatadas e continuava como prioridade a busca por cinco desaparecidos. As informações são do jornal O Dia, do Rio de Janeiro, e da prefeitura de Bento Gonçalves.

