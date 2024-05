Geral É falso que o governo brasileiro tenha recusado doações para o Rio Grande do Sul vindas de Portugal

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

FAB transporta 167 toneladas das 1.500 toneladas que já se encontram em bases no Brasil para a Base Aérea de Canoas. (Foto: Sgt. Muller Marin/FAB)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pessoas estão compartilhando nas redes sociais a informação inverídica de que o governo brasileiro recusou doações para o Rio Grande do Sul vindas de Portugal porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria querendo esconder o que se passa no Estado.

De acordo com o Estadão Verifica, sistema de checagem de informações do jornal O Estado de S. Paulo, a informação é falsa. O governo brasileiro informou ainda na sexta-feira (10) que iniciou uma força-tarefa para transportar produtos doados na embaixada e no consulado em Portugal aos gaúchos. Segundo o Itamaraty, a embaixada está em contato com grupos da sociedade civil para viabilizar a logística em torno do envio de doações.

A comunidade brasileira em Portugal e portugueses arrecadaram mais de 200 toneladas de doações para ajudar a população atingida pelos temporais no Rio Grande do Sul. “Muita desinformação tem sido disseminada com mentiras sobre o esforço do Governo Federal para ajudar a população gaúcha. Diferentemente do que alegam esses conteúdos falsos, não houve recusa por parte do Governo Federal de doações advindas de Portugal para o RS”, informou o governo.

A Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) estão articulando com a Força Aérea Portuguesa um plano logístico para dar conta do transporte desses materiais.

Enquanto isso, a embaixada brasileira em Lisboa e os consulados brasileiros de Porto e Faro estão realizando triagem dos donativos. Essa etapa é muito necessária a fim de separar itens por categorias (roupas, alimentos, equipamentos e medicamentos), bem como para conferir a validade de eventuais itens perecíveis.

De acordo com o tenente-brigadeiro do ar Marcelo Damasceno, o destacamento de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) neste momento para Portugal seria contraproducente. O tempo de logística para tal missão seria de 35 horas. Nesse mesmo tempo de trabalho, a FAB transporta 167 toneladas das 1.500 toneladas que já se encontram em bases no Brasil para a Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. O volume transportado internamente pela FAB no mesmo período de tempo é mais que oito vezes maior do que aquele que virá de Portugal.

Na manhã de sábado (11), durante evento com empresários, a Força Aérea Brasileira, em parceria com o Exército, enviou 427 toneladas de alimentos para o Rio Grande do Sul por terra e por ar.

“Nos últimos dias, o Brasil tomou uma série de medidas para agilizar o envio das doações vindas do exterior para os atingidos pelo desastre no Rio Grande do Sul. Para que os produtos arrecadados possam chegar nas mãos de quem mais precisa, o Governo Federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Defesa e Ministério das Relações Exteriores, articulam com as companhias aéreas e empresas de navegação o transporte desses donativos. Neste momento, serão priorizados o envio e a distribuição de medicamentos e equipamentos médicos pelo modal aéreo”, afirmou o governo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do governo federal.

2024-05-13