Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul alcança topo de ranking de transparência de dados sobre a Covid-19

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

No primeiro levantamento, em 3 de abril, o RS aparecia em oitavo lugar

O Rio Grande do Sul subiu duas colocações e alcançou o topo do ranking de transparência sobre dados epidemiológicos da Covid-19 da Open Knowledge Brasil, com cem pontos, ao lado de Ceará, Goiás, Minas Gerais e Rondônia, que também somam a pontuação máxima.

No primeiro levantamento, em 3 de abril, o RS aparecia em oitavo lugar, com 36 pontos. Por demanda do governador Eduardo Leite, houve um esforço para desenvolvimento de novas versões das plataformas digitais oficiais que fornecem dados sobre o enfrentamento ao coronavírus.

“Transparência sempre foi o norte da nossa gestão. Devido à pandemia, criamos sistemas novos, como o monitoramento de leitos, que exigiu um trabalho intenso e integrado de diversas secretarias e órgãos, mas, desde o início, tivemos a intenção de que tudo fosse público e disponível para qualquer pessoa. E agora está. Ficamos satisfeitos com o resultado do ranking e isso nos motiva ainda mais a seguirmos trabalhando firmes no enfrentamento ao coronavírus e, juntamente, não menos importante, no enfrentamento à corrupção, para o que a transparência é fundamental”, destacou o governador.

A chegada ao topo do ranking ocorreu graças à nova versão do Mapa de Leitos. Disponível no endereço https://covid.saude.rs.gov.br, o painel, que antes contava com taxa de ocupação hospitais em três níveis – Estado, macrorregião e região Covid (as 20 divisões usadas no modelo de Distanciamento Controlado) –, agora também disponibiliza dados por município e hospital.

“Dar transparência é uma obrigação e primamos, principalmente na ótica da saúde, por isso, uma vez que é um direito do cidadão saber a real situação da pandemia no Estado, tanto para se manter informado como para exercer o seu papel de agente responsável no enfrentamento ao vírus”, afirmou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

O ranking

Também chamada de Rede pelo Conhecimento Livre, a Open Knowledge Brasil pertence à Open Knowledge Internacional e é uma organização sem fins lucrativos e apartidária que atua no País desde 2013. Todos os boletins da organização estão disponíveis no site https://www.ok.org.br.

