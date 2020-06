Rio Grande do Sul Sorteio da Nota Fiscal Gaúcha de junho é adiado

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

O sorteio de junho do programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha), previsto para ser realizado no fim deste mês, também será adiado. Segundo o governo do RS, a medida é necessária devido à suspensão dos sorteios da Loteria Federal.

Os sorteios mensais de março, abril e maio já haviam sido suspensos. Isso ocorre porque a plataforma de sorteio da NFG usa como parâmetro o número, a data e os cinco prêmios da Loteria Federal do dia anterior para sortear os prêmios mensais.

As novas datas dos quatro sorteios serão anunciadas posteriormente, com previsão de serem realizados no mês de julho.

A outra modalidade de sorteios de prêmios da NFG, o Receita da Sorte, segue normalmente com a distribuição de dez prêmios diários no valor de R$ 500. O prêmio instantâneo possibilita que o consumidor faça a leitura do QR-Code da NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) e seja premiado na hora da compra.

A participação no Receita da Sorte ocorre por meio do aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha, disponível gratuitamente no Google Play e na App Store. O cidadão, com seu tablet ou smartphone, abre o aplicativo, seleciona o ícone Receita da Sorte, aponta a câmera do dispositivo móvel para o QR-Code da nota e aguarda o resultado. Caso seja contemplado, a informação é imediata.

A participação, contudo, depende de a NFC-e conter o CPF da pessoa logada no aplicativo e de a nota ser válida, ou seja, ter sido emitida e autorizada eletronicamente pela Secretaria da Fazenda do Estado.

