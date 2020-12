Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul busca parceria nacional para novas tecnologias em segurança ambiental

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

A Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura) e a Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) iniciaram tratativas para adesão ao programa Meio Ambiente Integrado e Seguro (Brasil M.A.I.S), desenvolvido pelo MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública), juntamente com a Polícia Federal.

Com objetivo de ampliar a capacidade no monitoramento de crimes ambientais em todo território nacional, o M.A.I.S utiliza imagens de alta precisão para uma cobertura 24 horas, possibilitando o monitoramento de desmatamentos ilegais, queimadas e outros crimes ambientais.

Investimento de R$ 49 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública, a ferramenta está disponível para órgãos públicos federais, estaduais e municipais. A coordenação e a operacionalização são exclusivas da PF.

O interesse do RS em formalizar a parceria surgiu após a apresentação do projeto durante a reunião da Abema (Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente), na quinta-feira (03), em Brasília. O avanço da parceria deve ocorrer no início de 2021.

“Essa será mais uma ferramenta que será integrada para qualificarmos as ações no RS pela proteção do meio ambiente. Nós vamos utilizar esse material que já existe para combater crimes ambientais e acompanhar áreas específicas. Com tecnologia e maior qualidade de imagens, agiremos com mais precisão”, destaca o secretário Artur Lemos Júnior.

Para a presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann, a disponibilização da ferramenta qualifica, unifica e reforça a importância das ações coordenadas entre país, Estados e municípios. “A tecnologia será, mais uma vez, nossa aliada na busca pela preservação e a nova ferramenta vai contribuir para o cuidado e preservação de forma ordenada. O compartilhamento de dados também traz a racionalidade no uso do recurso público”.

Momento de integração

Além da troca de ideias, projetos e iniciativas entre os Estados, durante a reunião da Abema ocorreu o lançamento da 2ª edição da revista impressa, em que o RS participa com a reportagem “Mudanças climáticas: RS atua em políticas públicas para reduzir emissão de gases de efeito estufa”.

A revista tem periodicidade semestral e traz um levantamento dos programas efetivados por cada órgão ambiental que contribuem para o avanço de políticas públicas e preservação do meio ambiente.

