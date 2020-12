Acontece Gold Car completa cinco anos com ação social

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Oficina irá restaurar totalmente um veículo de uma entidade do terceiro setor Foto: Divulgação Oficina irá restaurar totalmente um veículo de uma entidade do terceiro setor. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Gold Car, oficina especializada em serviços de chapeação, pintura e estética automotiva, localizada em Porto Alegre, completa cinco anos de atividades em dezembro realizando uma ação para a comunidade.

Inspirada no quadro “lata velha”, de um programa de TV, a Gold Car fará o restauro de funilaria e pintura de um veículo automotivo de uma entidade do terceiro setor. A escolha da entidade beneficiada será feita pelos próprios clientes da Gold Car em suas redes sociais, na primeira quinzena de dezembro.

“Queremos dar um presente para a comunidade no nosso 5º aniversário, pois sabemos da importância de um carro novo para uma entidade que atua ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirma a diretora da Gold Car, Giovana Strano.

Entidades interessadas em participar desta seleção podem contatar a Gold Car pelo e-mail giovana@giovanastrano.com.br enviando fotos do estado atual do veículo e resumo das atividades desenvolvidas.

Saiba mais sobre a Gold Car

Além de chapeação, pintura e estética automotiva, a Gold Car oferece outros serviços para veículos, como mecânica, geometria e balanceamento, colocação de película automotiva, lavagem e higienização interna para prevenção da Covid-19 utilizando a oxi-sanitização. Durante a pandemia, inaugurou um novo laboratório de tintas, para agilizar e qualificar o serviço de repintura automotiva.

A empresa atende as principais seguradoras do mercado e possui uma carteira fiel de clientes, que começaram com um pequeno conserto emergencial e hoje fazem todos os serviços de manutenção na oficina. “Conseguimos criar uma oficina com padrão de concessionária”, comenta Renato Souza Rodrigues, marido e sócio de Giovana no negócio.

