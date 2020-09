Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul cai para o oitavo lugar em ranking de competitividade

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Estado repete pior nota em solidez fiscal, mas se destaca com vice-liderança em eficiência da máquina pública e inovação

Em dois anos, o Rio Grande do Sul saiu do quinto para o oitavo lugar no Ranking de Competitividade dos Estados. Duas posições foram perdidas entre 2018 e 2019, e mais uma do ano passado para este.

A ferramenta de avaliação e comparação de desempenho é elaborada pelo CLP (Centro de Liderança Pública). Pelo terceira vez seguida, São Paulo segue na primeira colocação e Santa Catarina permanece na segunda. O Paraná voltou para o quarto lugar, como em 2018.

A avaliação é realizada há nove anos pelo CLP, em parceria com a B3 (a bolsa de valores do Brasil), a Tendências Consultoria e a Economist Intelligence Unit, ligada à revista britânica Economist.

Conforme avaliação da CLP, os Estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste concentram-se na metade superior do ranking, com os do Norte e Nordeste ocupando as últimas posições. O problema é que o Rio Grande do Sul vem se aproximando das últimas posições da primeira metade.

Há alguns consolos: o Estado mantém boas colocações em alguns dos 10 pilares temáticos em que o estudo se estrutura. As melhores são em eficiência da máquina pública (2º), inovação (2º).

Mas o ranking confirma que o Rio Grande do Sul tem a pior situação das contas públicas, com o último lugar (27º) no indicador de solidez fiscal pelo segundo ano consecutivo. Também houve baixo desempenho em infraestrutura (19º) e capital humano (17º), neste caso mais surpreendente, com perda de duas posições em relação a 2019.

