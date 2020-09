Porto Alegre Insumos para diabetes estão disponíveis nas unidades de saúde em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Solicitação dos insumos é feita eletronicamente Foto: SMS/PMPA Solicitação dos insumos é feita eletronicamente. (Foto: SMS/PMPA) Foto: SMS/PMPA

Tiras, canetas, lancetas e demais insumos para medir a glicemia de pacientes com diabetes estão disponíveis para retirada nas unidades de saúde e farmácias distritais de Porto Alegre. Para ter acesso, a pessoa deve estar vinculada a uma unidade de saúde e verificar com o profissional se atende aos critérios do Programa Municipal de Insumos para Diabetes.

A solicitação é feita eletronicamente pelo profissional de saúde no Sistema de Gercon (Gerenciamento de Consultas e Exames) da SMS (Secretaria Municipal de Saúde). São elegíveis para receber os insumos pacientes com diabetes mellitus em uso de insulina ou gestantes com diagnóstico de diabetes gestacional.

Além disso, a prefeitura disponibiliza canetas aplicadoras de insulina NPH e regular a pessoas com diabetes menores de 15 e maiores de 60 anos em uso de insulina. A medida pretende reduzir a necessidade de deslocamento dos usuários até as unidades de saúde para confecção de nova prescrição.

Na consulta farmacêutica, o profissional revisa o tratamento, verificando se a pessoa se enquadra nos critérios, e sugere a mudança da aplicação, substituindo o uso de frascos ampola e seringa.

As farmácias funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Confira os endereços:

– Farmácia Distrital Farroupilha (Modelo) – avenida Jerônimo de Ornelas, 55

– Farmácia Distrital Centro (Santa Marta) – rua Capitão Montanha, 27

– Farmácia Distrital Murialdo – avenida Bento Gonçalves, 3722

– Farmácia Distrital Camaquã – rua Professor Dr. João Pitta Pinheiro Filho, 176

– Farmácia Distrital Vila dos Comerciários (Cruzeiro) – rua Professor Manoel Lobato 151

– Farmácia Distrital IAPI – rua Três de Abril, 90

– Farmácia Distrital Bom Jesus – rua Bom Jesus, 410

– Farmácia Distrital Sarandi – avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 744

– Farmácia Distrital Navegantes – avenida Presidente Roosevelt, 5

– Farmácia Distrital Restinga – rua Álvaro Difini, 520

