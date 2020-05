Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul chega a 2.019 casos de coronavírus e 83 mortes pela doença

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Assembleia do Conass contou com a participação do ministro Nelson Teich. Foto: Marília Bissigo/Divulgação SES Assembleia do Conass contou com a participação do ministro Nelson Teich. (Foto: Marília Bissigo/Divulgação SES) Foto: Marília Bissigo/Divulgação SES

Rio Grande do Sul chegou nesta terça-feira (5) a 2.019 casos de coronavírus em 166 municípios. O Estado tem 83 mortes pela doença. Foram quatro novos óbitos associados ao coronavírus no Estado: em Santa Tereza (homem, 85 anos); Cruzeiro do Sul (homem, 32 anos); Porto Alegre (mulher, 78 anos); Passo Fundo (mulher, 64 anos).

Novos casos foram contabilizados nos seguintes municípios: Arroio do Meio – 5; Boa Vista do Sul – 1; Canoas – 1; Canudos do Vale – 1; Carlos Barbosa – 2; Caxias do Sul – 1; Colinas – 5; Cruzeiro do Sul – 1; Encantado – 3; Estrela – 5; Floriano Peixoto – 2; Garibaldi – 1; Guaíba – 1; Ibirapuitã – 1; Lajeado – 6; Montenegro – 2; Passo Fundo – 18; Pelotas – 1; Pouso Novo – 1; Saldanha Marinho – 1; Santana do Livramento – 1; São Leopoldo – 4; Sapucaia do Sul – 4; Serafina Corrêa – 5; Sério – 1; Tabaí – 1; Tapejara – 1; Taquari – 1; Vacaria – 1.

Mais cedo foram confirmados óbitos em Porto Alegre (uma mulher de 79 anos), Lajeado (um homem de 56 anos), Garibaldi (um homem de 87 anos), Erechim (uma mulher de 74 anos) e Passo Fundo (uma mulher de 64 anos).

Secretários e ministro da Saúde debatem Covid-19

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, participou da Assembleia do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), na tarde desta terça-feira (5), através de videoconferência, com a presença do ministro da Saúde,Nelson Teich, e dos outros secretários de saúde dos Estados e do Distrito Federal.

O objetivo da reunião foi alinhar as estratégias de combate ao coronavírus no Brasil, levando em consideração a heterogeneidade de cada região do país. O ministro Teich ressaltou a importância das três esferas políticas (federal, estadual e municipal) trabalhar em cooperação, tomando decisões em conjunto. “Distanciamento social não é tudo ou nada, existem diversas gradações entre o isolamento completo e a forma mais branda”, pontuou.

A secretária Arita aproveitou a oportunidade para colocar o exemplo do Rio Grande do Sul e o sistema de isolamento social controlado que está para ser implementado nos próximos dias. Ela falou sobre a utilização de bandeiras (preta, vermelha, laranja e amarela) como sinalizadores de critérios pré-definidos em cada região, como a progressão do vírus e a capacidade assistencial.

Também foram debatidas questões sobre o financiamento de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para a Covid-19 e a aquisição de testes para o diagnóstico da doença.

