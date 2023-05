Agro Rio Grande do Sul completa dois anos de zona livre de febre aftosa sem vacinação

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo o governo gaúcho, a conquista é fruto do esforço do Poder Público, de entidades e do setor produtivo Foto: Fernando Dias/Seapi Segundo o governo gaúcho, a conquista é fruto do esforço do Poder Público, de entidades e do setor produtivo. (Foto: Fernando Dias/Seapi) Foto: Fernando Dias/Seapi

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul completou, no sábado (27), dois anos de zona livre de febre aftosa sem vacinação. O status foi concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal. Segundo o governo gaúcho, a conquista é fruto do esforço do Poder Público, de entidades e do setor produtivo.

De 2020, um ano antes da certificação internacional, até agora, foram desenvolvidas pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação diversas ações para garantir esse status, como a implantação do Sentinela, um programa de vigilância de fronteira que é referência nacional, o programa Guaritas, que faz a vigilância em 97 municípios da fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, e ações de vigilância ativas e passivas.

A vigilância ativa para febre aftosa registrou de 2020 até março de 2023 um total de 19 mil fiscalizações em propriedades, 92,35 mil fiscalizações em barreiras de bovinos, bubalinos, ovinos e suínos, com 180 apreensões, 1,6 mil barreiras e 15,92 mil veículos fiscalizados. Entre os produtos inspecionados, estão carnes, couros, derivados lácteos, leite, ovos, embutidos, subprodutos e vísceras.

No caso do Sentinela, foram quase 84 mil bovinos fiscalizados, 918 barreiras e mais de 170 mil quilômetros de fronteira com Argentina e Uruguai percorridos. O Guaritas, só em 2022, percorreu 22 mil quilômetros, fiscalizando 1,98 mil veículos, 9,3 mil produtos e instalando 123 barreiras.

“O certificado internacional é algo a ser comemorado, principalmente pelas possibilidades que se abrem de novos mercados internacionais para os nossos produtos. Além disso, esse é um resultado sustentado pela cadeia produtiva, mas também pela expertise do serviço de vigilância animal do Rio Grande do Sul, que é referência no País em muitas áreas”, destacou o secretário estadual da Agricultura, Giovani Feltes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-completa-dois-anos-de-zona-livre-de-febre-aftosa-sem-vacinacao/

Rio Grande do Sul completa dois anos de zona livre de febre aftosa sem vacinação

2023-05-28