Sem previsão de alta, cantor Sidney Magal encontra-se em boas condições clínicas, diz boletim médico

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2023

Magal passou mal durante um show em São José dos Campos, no interior de São Paulo Foto: Reprodução/Twitter Magal passou mal durante um show em São José dos Campos, no interior de São Paulo. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O cantor Sidney Magal, de 72 anos, segue internado com quadro estável no Hcor (Hospital do Coração), na Zona Sul de São Paulo. Segundo boletim médico divulgado na tarde deste domingo (28), o artista encontra-se em boas condições clínicas, estável e consciente.

Não há previsão de alta. Ele foi transferido para o Hcor no fim da noite de sexta-feira (26), depois de ter sido hospitalizado em São José dos Campos, no interior paulista, na noite de quinta-feira (25), com pressão alta.

Magal passou mal durante um show no Sesi de São José dos Campos. A apresentação foi interrompida 50 minutos após o início. Imagens mostram Magal andando com dificuldade no palco, até que ele tropeça em um banco e se senta para ter apoio. Em seguida, uma ambulância se aproxima da estrutura e o cantor recebe atendimento médico.

Minutos depois, ele voltou ao microfone para interagir e acalmar a plateia. “Está tudo bem, inclusive com meu sangue. Eu vou mostrar que o meu sangue ferve por vocês”, disse o artista. A declaração foi seguida por aplausos e gritos eufóricos do público.

A assessoria de imprensa afirmou que o cantor teve um pico de pressão e foi socorrido no backstage. Mais tarde, Magal foi hospitalizado.

2023-05-28