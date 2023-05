Mundo Recep Tayyip Erdogan é reeleito presidente da Turquia

28 de maio de 2023

Erdogan já foi primeiro-ministro e agora conquistou o seu terceiro mandato consecutivo como presidente Foto: Reprodução/Twitter Erdogan já foi primeiro-ministro e agora conquistou o seu terceiro mandato consecutivo como presidente. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, foi reeleito neste domingo (28) no segundo turno de uma disputa eleitoral acirrada contra o líder da oposição, Kemal Kilicdaroglu.

Erdogan, do Partido da Justiça e Desenvolvimento, obteve mais de 52% dos votos, contra quase 48% do seu adversário, do Partido Republicano do Povo. Antes mesmo do anúncio oficial, Erdogan já havia declarado a vitória e fez um discurso a apoiadores em frente à sua casa.

“Gostaria de agradecer a cada membro de nossa nação que mais uma vez nos transmitiu a responsabilidade de governar a Turquia pelos próximos cinco anos”, disse ele. “O único vencedor é a Turquia”, prosseguiu o presidente.

O seu adversário afirmou que “estas foram as eleições mais injustas em anos” na Turquia. “Peço que continuem na luta pela democracia”, declarou Kilicdaroglu. Quem é Erdogan Recep Tayyip Erdogan, de 69 anos, já está há mais de duas décadas no poder, pois atuou anteriormente como primeiro-ministro e agora conquistou o seu terceiro mandato consecutivo como presidente. Nenhuma eleição, entretanto, foi tão disputada como a deste ano. Erdogan é um antigo aliado do presidente russo Vladimir Putin, e a forma como ele age (ou deixa de agir) perante a guerra na Ucrânia não tem agradado os colegas da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Lula Após a vitória de Erdogan, líderes mundiais cumprimentaram o presidente turco, entre eles Luiz Inácio Lula da Silva. “Cumprimento Erdogan pela reeleição como presidente da Turquia. Desejo um bom mandato, de muito trabalho para o melhor do povo turco. E conte com a parceria do Brasil na cooperação global pela paz e no combate à pobreza e desenvolvimento do mundo”, disse o petista.



