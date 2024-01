Saúde Rio Grande do Sul confirma caso importado de sarampo e reforça recomendação de vacina

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O paciente é um menino de 3 anos que chegou no dia 27 de dezembro ao município de Rio Grande, procedente do Paquistão. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) emitiu um alerta na última quinta-feira (25) confirmando um caso importado de sarampo no Rio Grande do Sul. O paciente é um menino de 3 anos que chegou no dia 27 de dezembro ao município de Rio Grande, procedente do Paquistão, no sul do continente asiático, sem ter sido vacinado.

Com a confirmação, a Secretaria da Saúde reforça a recomendação de aplicação da vacina tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), oferecida gratuitamente pelo Sistema Único pelo Sistema Único de Saúde (SUS) à população a partir de 1 ano e até os 59 anos, de acordo com o calendário nacional de vacinação, nas unidades de saúde municipais.

A chegada do menino ao Brasil, através de São Paulo, havia ocorrido no dia 26 de dezembro. Durante o deslocamento, segundo o Cevs, a criança não estava no período de transmissibilidade para a doença e só procurou atendimento com dor abdominal e febre no último dia 2, ficando hospitalizada e em isolamento até o dia 15. Exames de sorologia do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Rio Grande do Sul e de biologia molecular pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, confirmaram a infecção por sarampo.

Com a suspeita, foi realizado bloqueio vacinal seletivo nos familiares, vizinhos e profissionais da saúde. A criança está bem e seus familiares não apresentaram sintomas. O município segue monitorando atendimentos por febre, exantema e tosse ou coriza ou conjuntivite, sem nenhuma identificação de caso suspeito. A Secretaria da Saúde ressalta se tratar de um caso importado sem cadeia de transmissão associada.

“A ação mais importante para a proteção de todos certamente é a vacinação”, ressaltou a diretora do Cevs, Tani Ranieri. “Com a circulação global de pessoas e situações onde em algumas horas é possível atravessar continentes, reforçamos a importância da vacinação, garantindo a proteção necessária”.

O esquema vacinal completo consiste em duas doses até 29 anos e uma dose para adultos de 30 a 59 anos. Nas crianças, a vacinação deve ocorrer aos 12 e 15 meses de idade. Profissionais de saúde devem realizar duas doses independentemente da idade. Em situações de bloqueio vacinal, a vacinação seletiva é recomendada para todas as pessoas acima de 6 meses de idade.

No Rio Grande do Sul, os últimos casos confirmados (37) haviam sido registrados em abril de 2020.

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, viral, especialmente grave em menores de 5 anos, imunodeprimidos e desnutridos, e extremamente contagiosa, que infecta 9 de 10 suscetíveis após exposição ao vírus. É transmitida de forma direta, através de secreções nasofaríngeas ao tossir, espirrar ou falar. Um caso suspeito deve ficar em isolamento respiratório e fazer uso de máscara cirúrgica desde o momento da triagem nos serviços de saúde.

A meta de cobertura vacinal recomendada pelo Ministério da Saúde é de 95% dos indivíduos vacinados. No Estado, a intensificação das ações de vacinação levou a cobertura de 91,9%, acima dos 88,5% de 2022 e da variação entre 79,8 e 91,2% de 2017 a 2021.

O reforço na cobertura ocorre em um momento em que os casos de sarampo aumentam no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2022, houve elevação de 18% nas ocorrências e de 43% nos óbitos, com estimadas 136 mil mortes, em relação ao ano anterior.

Nas últimas semanas, vários países, como o México, Estados Unidos, Reino Unido e Portugal, emitiram alertas após a confirmação de casos, com o óbito de uma criança de 19 meses na província de Salta, Argentina, sem histórico de deslocamento. No Brasil, os últimos casos confirmados foram em 2022 no Rio de Janeiro, Pará, Amapá e São Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-confirma-caso-importado-de-sarampo-e-reforca-recomendacao-de-vacina/

Rio Grande do Sul confirma caso importado de sarampo e reforça recomendação de vacina

2024-01-27