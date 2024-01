Saúde Novo centro de oncologia de Porto Alegre inicia atendimentos em 6 de fevereiro

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Centro de Oncologia da Associação Hospitalar Vila Nova oferecerá 200 consultas mensais. (Foto: Itamar Aguiar/ SES)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por meio de cooperação técnica com o Poder Judiciário, o Centro de Oncologia da Associação Hospitalar Vila Nova (AHVN) inicia atendimentos a partir de 6 de fevereiro, em Porto Alegre. Serão ofertadas 200 consultas mensais e, anualmente, realizará mais de 3 mil consultas especializadas, 1,2 mil ultrassonografias, 600 exames de endoscopia digestiva alta e baixa, 650 cirurgias oncológicas e 5,3 mil tratamentos quimioterápicos.

O governo do Estado vai repassar R$ 6,9 milhões por ano, em parcelas mensais de R$ 576 mil, para o custeio dos atendimentos. Já a construção da nova unidade foi feita com recursos próprios da AHVN, que investiu R$ 3,3 milhões na obra e na compra de equipamentos e mobiliário.

O secretário de Saúde em exercício de Porto Alegre, César Sulzbach, destaca a união de esforços para garantir atendimento de qualidade à população. “O Hospital Vila Nova hoje é, para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul, um grande parceiro na saúde e uma referência para a população. Neste novo Centro são vidas que serão tratadas, demonstrando comprometimento de todos os entes envolvidos em oferecer os cuidados adequados, reduzindo o tempo de espera”, pontua.

Conforme o diretor-presidente da AHVN, Dirceu Dal’Molin, o objetivo é proporcionar aos pacientes diagnosticados com câncer o início do tratamento ou cirurgia em no máximo 30 dias. “Queremos que o paciente seja logo encaminhado para quimioterapia, radioterapia ou cirurgia.”

Mutirão

Desde agosto de 2023 a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza mutirão de cirurgias oncológicas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital São Lucas da PUCRS e Santa Casa de Misericórdia. A intenção é diminuir filas de espera e dar conta da demanda, que também foi represada em razão da pandemia. As três instituições receberam recursos que somam mais de R$ 16 milhões, viabilizando a realização de mais de 14 mil exames e mais de 1,5 mil cirurgias oncológicas. Em março do mesmo ano, o TJ já havia repassado ao governo do Estado R$ 86 milhões a hospitais e municípios gaúchos para a ampliação do atendimento na oncologia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/novo-centro-de-oncologia-de-porto-alegre-inicia-atendimentos-em-6-de-fevereiro/

Novo centro de oncologia de Porto Alegre inicia atendimentos em 6 de fevereiro

2024-01-27