Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul deve ter calor, pouca chuva e muita umidade nos próximos dias

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2022

Umidade elevada não trará chuvas expressivas ao Estado nos próximos dias. Foto: Fernando Dias/Divulgação Temperaturas devem passar de 36°C neste sábado em praticamente todo o Estado. (Foto: EBC) Foto: Fernando Dias/Divulgação

Os próximos seis dias no Rio Grande do Sul devem ter chuvas de baixo volume na maior parte do mapa, porém com calor e muita umidade. A previsão consta no mais recente boletim meteorológico elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga).

Neste sábado (19), o ingresso de uma massa de ar quente e úmido favorece a elevação das temperaturas, com valores superiores a 36 °C em praticamente todo o Estado. Já para o domingo, o prognóstico é de que a nebulosidade aumente, com períodos de céu encoberto e possibilidade de pancadas isoladas de chuva, associadas ao calor.

Entre segunda e quarta-feira, a presença de uma área de baixa pressão alongada, conhecida como “cavado”, tende a manter a nebulosidade e também a possibilidade de pancadas de chuva. A diferença é que, nesse caso, há chance de temporais em áreas isoladas.

Os volumes previstos serão inferiores a 10 milímetros na Região Central, Campanha e Fronteira-Oeste. Para as demais áreas, os totais devem oscilar entre 15 e 30 milímetros. No Alto Uruguai e Campos de Cima da Serra, os níveis podem alcançar 50 milímetros em determinadas localidades.

Estiagem

Até esta sexta-feira (18), ao menos 412 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul já haviam decretado situação de emergência por causa da falta de chuvas, conforme a Defesa Civil. O índice é de quase 83%. Destas cidades, 384 já receberam homologação pelo Executivo gaúcho e 378 delas obtiveram reconhecimento da medida pelo governo federal.

Esse tipo de documento é exigido para que uma prefeitura tenham acesso a ajuda humanitária. Trata-se, também, de um requisito para que agricultores e pecuaristas locais possam repactuar dívidas relativas a financiamento agrícola.

Tal cenário motivou, nesta semana, um protesto de pequenos produtores em frente à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, em Porto Alegre. Na pauta, o clamor por ações urgentes dos governos estadual e federal para minimizar os efeitos da falta de chuvas.

Dentre as reivindicações estão a liberação de crédito e auxílio emergencial, criação de Comitê Estadual da Estiagem, a anistia de dívidas e liberação de milho com valor subsidiado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). À tarde, líderes da mobilização foram recebidos por integrantes do secretariado estadual.

Em nota, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural informou que “tem concentrado esforços para agilizar a tramitação do Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural e beneficiar os produtores rurais, em meio a uma das estiagens mais severas das últimas décadas”. Confira alguns trechos do texto:

(Marcello Campos)

