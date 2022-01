Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul deve ter temperaturas mais amenas e chuvas isoladas nos próximos dias

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2022

A próxima semana terá temperaturas mais amenas no Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico 04/2022, elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento RuraL, a Emater/RS-Ascar e o Irga.

Nesta sexta (28), o ingresso de uma massa de ar seco afastará a nebulosidade da maioria das regiões, e apenas nos setores Norte e Leste deverão ocorrer pancadas isoladas de chuva. No sábado (29) e domingo (30), a presença do ar seco manterá o tempo firme, com temperaturas condizentes com o verão, amenas no período noturno e em torno de 30°C durante o dia.

Na segunda (31) e terça-feira (1º), o deslocamento de uma nova frente fria no oceano favorecerá a ocorrência de chuvas isoladas em todas as regiões. Na quarta (2), a chegada de uma massa de ar seco manterá o tempo firme em todo o Estado.

Os volumes esperados deverão oscilar entre 15 e 35 na maioria das regiões, podendo alcançar 50 mm em alguns municípios dos Campos de Cima da Serra.

