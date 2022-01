Rio Grande do Sul UFRGS divulga locais das provas do vestibular 2022; seleção acontece em 12 e 13 de fevereiro

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2022

Candidatos deverão usar máscara e apresentar o comprovante impresso de vacinação contra a Covid-19. Foto: Flávio Dutra/Arquivo

Os 15.234 inscritos no vestibular 2022 da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) já podem consultar os locais de prova individualmente no Portal do Candidato. A seleção será realizada nos dias 12 e 13 de fevereiro, em sete municípios do Rio Grande do Sul.

Além de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí, locais tradicionais de realização, a edição deste ano será aplicada também em Canoas, Novo Hamburgo e Gravataí, com o objetivo de diminuir os deslocamentos dos participantes durante este período de pandemia. A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) indica o comparecimento aos locais de prova até as 14h30, pois os portões serão fechados pontualmente às 15h, horário de aplicação nos dois dias.

Além do documento de identificação, diante da pandemia de Covid-19, a Coperse estabelece os seguintes protocolos obrigatórios para o acesso aos locais de prova: 1) Usar máscara, preferencialmente do tipo N95 ou PFF2; 2) apresentar comprovante impresso de vacinação contra a covid-19 – com, no mínimo, duas doses; 3) levar garrafa com água (os bebedouros das escolas estarão desativados). Para o preenchimento dos cadernos de prova e cartões de resposta, os participantes devem levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A Coperse reforça que o documento de identidade deve ser apresentado em todos os dias de aplicação das provas.

Os gabaritos serão divulgados no dia seguinte ao de aplicação do Vestibular, 13 e 14 de fevereiro, às 9h, no site: https://vestibular.ufrgs.br. E o listão de aprovados está programado para até 25 de fevereiro. São oferecidas 3.980 vagas em 89 opções de curso.

Provas

12/2 – História, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática e Redação (5h30)

13/2 – Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química (5h50).

