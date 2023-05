Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul e Holanda firmam parceria para fomentar mercado de hidrogênio verde nos portos gaúchos

11 de maio de 2023

Protocolo de intenções foi assinado na quarta-feira (10) pela Sema, Portos RS e Porto de Roterdã

O governo do Estado firmou, durante a WHS (World Hydrogen Summit) 2023, na Holanda, uma parceria que promete fomentar o desenvolvimento econômico com foco em energias renováveis, sustentabilidade e transição energética nos portos gaúchos.

O protocolo de intenções foi assinado na quarta-feira (10) pela Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura), Portos RS e Porto de Roterdã, além de outros Estados brasileiros e instituições ligadas a energias renováveis.

A parceria entre o Brasil e a Holanda prevê que os signatários celebrem acordos em conformidade com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). O fomento de atividades voltadas à produção de energias renováveis a partir da energia eólica onshore e offshore e do hidrogênio verde (H2V) são alguns dos pilares estruturantes do protocolo de intenções.

“Esse termo assinado vai ao encontro das pautas prioritárias do Rio Grande do Sul, que levam à descarbonização e à transição energética, com foco no desenvolvimento da cadeia do hidrogênio verde”, afirmou a titular da Sema, Marjorie Kauffmann, presente no ato. “Estamos muito felizes com essa parceria, fruto de visitas anteriores à Europa. Tenho certeza de que essa é uma etapa importante, firmada com foco na sustentabilidade e na infraestrutura.”

O presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, comemorou a assinatura, que integra o Rio Grande do sul ao programa Green Ports Partnership (Parceria dos Portos Verdes).

“Assinar o compromisso coloca a Portos RS no centro mundial da discussão sobre hidrogênio verde e estimula a atração de investimentos internacionais”, disse Klinger. “Agora precisamos pensar nos próximos passos para efetivar os negócios que podem alavancar o desenvolvimento da região de forma sustentável.”

A parceria também busca apoiar empresas holandesas no aumento de suas exportações, investir no mercado marítimo brasileiro e incentivar empresas nacionais a expandirem negócios no país europeu. A troca de conhecimento e experiências sobre desenvolvimento portuário e energia renovável também será estimulada.

A WHS é uma feira com as novidades sobre o mercado de H2V no mundo. O evento, que termina nesta quinta-feira (11), reúne indústrias, governos e setores científicos para discutir o desenvolvimento econômico do hidrogênio em busca da aceleração da transição energética e da descarbonização.

Além da Sema e da Portos RS, participaram representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Outras agendas na Europa

A produção de hidrogênio foi tema de outra agenda de Marjorie na Europa. Na segunda-feira (08), a secretária visitou uma unidade de H2V do grupo Iberdrola, em Puertollano, na Espanha.

O grupo é controlador da Neoenergia, empresa que assinou um memorando de entendimento com o Estado no final do ano passado para o desenvolvimento de projetos em energia eólica e H2V.

O hidrogênio verde produzido atualmente na unidade abastece uma fábrica de fertilizantes e também poderá ser usado em outras soluções ambientais para reduzir as emissões na indústria e no transporte.

Resultado de visitas anteriores

Para a titular da Sema, o resultado das agendas de 2023 na Europa, com visita à fábrica da Iberdrola, na Espanha, e assinatura do protocolo de intenções, na Holanda, foi fruto de visitas anteriores ao continente europeu.

No ano passado, o governo do Estado fez uma imersão na área de energias renováveis durante uma missão na Europa. Na Alemanha, a comitiva participou da feira de Hannover, voltada para a transformação industrial, com foco em tecnologia e sustentabilidade.

Na Holanda, o grupo conheceu o porto de Eemshaven, em Groningen, responsável pela produção de cerca de um terço da energia do país. O porto possui o maior parque eólico em terra da Holanda, além de parques eólicos no mar e projetos inovadores voltados à geração de hidrogênio verde.

A missão também esteve no Windpark Krammer, um parque eólico criado pela comunidade local, em 1987, com mais de 5 mil cooperados e 15 complexos de geração de energia eólica e dois de energia solar.

A viagem de 2022 finalizou com uma visita ao porto de Roterdã, o maior da Europa. Na ocasião, a comitiva gaúcha conheceu o plano elaborado para produzir energias renováveis dentro do porto, por meio do vento, do sol e do hidrogênio verde, consideradas as principais alternativas para a descarbonização da economia do planeta.

