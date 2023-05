O Grêmio foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 1 nesta quarta-feira (10), no Allianz Parque, em São Paulo. O técnico Renato Portaluppi mudou o esquema tático pela a ausência de Suárez. O que nada adiantou. O clube paulista dominou o Tricolor e construiu a goleada naturalmente. Na entrevista coletiva, o treinador se manteve com postura tranquila e confiante na retomada de resultados positivos.

Após a derrota, o Grêmio terminou a noite na décima posição. Renato entende que a equipe está em um momento de altos e baixos. Novamente, o comandante citou os desfalques e a falta de entrosamento como pilares para a goleada.

“Qual é a posição do Grêmio? Décimo né? Com muitos desfalques. O Grêmio vai seguir bem. É uma opinião tua que não vem jogando bem. O Grêmio está tendo altos e baixos. Pegamos um dos candidatos ao título brasileiro, que joga junto há alguns anos, entrosado e com jogadores acima da média. Sem fazer tempestade em copo d’água, que vocês adoram. Não faltou entrega. Muita calma. O campeonato está começando. Estamos a dois pontos do quinto”, disse Renato.

O treinador gremista ainda destacou mais de uma vez a qualidade do Palmeiras. O comandante apontou também o entrosamento do adversário e o fato dos jogadores recuperados de lesão que voltaram a campo como Villasanti, Carballo e Reinaldo.

“Tentamos neutralizar. A equipe do Palmeiras é forte, difícil de marcar os jogadores, porque são rápidos, inteligentes, jogadores acima da média, e eles tem o entrosamento a favor deles. Tentamos neutralizar as ações do Palmeiras, mas não fomos felizes”, disse o técnico.