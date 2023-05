Inter Técnico do Inter assume a responsabilidade e reconhece a queda de produção no segundo tempo do Brasileirão

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Mano Menezes saiu muito vaiado após a derrota do clube gaúcho Foto: Ricardo Duarte/Inter Mano saiu muito vaiado após a derrota do clube gaúcho (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter perdeu a segunda partida consecutiva no Campeonato Brasileiro. Segundo o técnico do Inter, Mano Menezes, ele mesmo é culpado pelo momento do Colorado. Na entrevista coletiva, o treinador evitou passar os problemas para frente e explicou onde o time errou na partida.

Após a derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR, o treinador pegou a culpa para si e disse que irá seguir no trabalho para tentar solucionar os problemas.

“Sou o treinador e o maior responsável pelo que está acontecendo. Não há discussão. Outras pertencem ao ambiente interno. Não faço isso. Não tenho dificuldade de aceitação, mas dificuldade de execução. E não é pela falta de qualidade. O que fazia bem parece que não consegue. Nesta hora precisa ter frieza, experiência e continuar trabalhando mais. Não há outro caminho para sair desta situação”, disse o treinador.

Ainda na entrevista, Mano foi perguntado pelos jornalistas sobre a postura dos torcedores. O técnico disse que a irritação era justificada.

“Temos que ouvir bastante coisa depois de perder 2 a 0 em casa como perdemos. O torcedor está coberto de razão. Quando se repete, você sente agravar a produção da equipe”, disse Mano Menezes.

Mano ainda reconheceu que o clube gaúcho teve uma queda de produção na etapa final. Durante todo o segundo tempo, o Inter foi atacado e mostrou fragilidade.

O treinador reconheceu que a queda de produção no segundo tempo. Principalmente pelo fato de Alan Patrick não ter espaço para organizar. E, quando o Inter foi atacado, mostrou fragilidade.

“O que se repete é que quando não faz, o adversário vai lá e aproveita. O Athletico-PR mudou com as entradas de Canobbio e Christian. Obrigou Alan Patrick a baixar. Alan Patrick é peça importante na construção. Mesmo assim, o 0 a 0. Aí repetimos algo dos últimos jogos. O Athletico esteve inferior, mas sustentou. A meu ver, oferecemos muitas facilidades nos dois gols. Um deles de chutão de goleiro. Nem precisamos falar. Willian só precisou encobrir”, disse o treinador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/tecnico-do-inter-assume-a-responsabilidade-e-reconhece-a-queda-de-producao-no-segundo-tempo-do-brasileirao/

Técnico do Inter assume a responsabilidade e reconhece a queda de produção no segundo tempo do Brasileirão

2023-05-11