Rio Grande do Sul é o Estado com o maior número de municípios que terão candidato único a prefeito neste ano

No total, há 106 municípios brasileiros com candidato único a prefeito. (Foto: Agência Brasil)

No total, há 106 municípios brasileiros com candidato único a prefeito

Em 106 dos 5.568 municípios brasileiros onde haverá eleições municipais neste ano, apenas uma pessoa se candidatou para ocupar a prefeitura. Essas cidades estão localizadas, principalmente, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e no Paraná.

Os municípios dessa lista têm de 1 mil (Engenho Velho-RS) a 25 mil eleitores (Pimenta Bueno-RO). Nas cidades onde há apenas um concorrente à prefeitura, é necessário apenas um único voto válido para que o candidato seja eleito. Na prática, portanto, o candidato precisa apenas votar em si mesmo.

No Rio Grande do Sul, Estado com 32 cidades com candidato único – o maior número de casos do País –, esses postulantes estão em municípios como Veranópolis (17.540), Catuípe (7.329), Entre-Ijuís (7.114), Tuparendi (7.087), Segredo (5.484), Morro Reuter (5.245), Gaurama (5.129) e Chuí (4.330 eleitores).