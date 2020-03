Agro Rio Grande do Sul embarca 22 mil cabeças de gado para a Jordânia

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

Os animais são oriundos de duas propriedades gaúchas Foto: Divulgação Os animais são oriundos de duas propriedades gaúchas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A pecuária gaúcha está concluindo um dos maiores embarques de exportação de gado vivo, segundo o governo do Estado. Cerca de 22 mil animais estão sendo embarcados no porto de Rio Grande com destino à Jordânia – país que, ao lado da Turquia e do Egito, é um dos principais importadores de gado gaúcho.

“A exportação de gado vivo é uma operação logística de processos complexos, com acompanhamento dos técnicos da Secretaria da Agricultura. A genética do nosso gado é bastante procurada pelos países árabes, e a exportação é mais uma alternativa de renda para nossos pecuaristas”, afirmou o secretário Covatti Filho.

Os animais são oriundos de duas propriedades. A fazenda Angus, em Rio Grande, enviou 9,5 mil cabeças de gado ao porto. Na tarde desta -feira (30), começou o transporte de 12,5 mil animais da fazenda Del Sur, em Capão do Leão.

“O embarque ainda está sendo feito e deve ser concluído na ou -feira”, disse o extensionista rural José Fernando Santos da Silva, que está acompanhando o procedimento junto com a técnica agrícola Elisana Bilhalva Vitória, ambos da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

A secretaria faz todo o acompanhamento do embarque, realizando a fiscalização sanitária e observância do bem-estar dos animais desde a propriedade, o período de quarentena, até o embarque no porto de Rio Grande. Com os riscos de contaminação por causa da pandemia de Covid-19, os técnicos da pasta envolvidos na operação estão adotando medidas de proteção extras, como o uso de máscaras, distanciamento físico e utilização de álcool gel.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Agro