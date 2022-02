Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul passa de dois milhões de pessoas contaminadas pela covid

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2022

Em 24h, o Estado registrou 15.443 novos casos de covid. Foto: Tony Capellão/Divulgação Em 24h, o Estado registrou 15.443 novos casos de covid. (Foto: Tony Capellão/Divulgação) Foto: Tony Capellão/Divulgação

Com mais 15.443 novas infecções por coronavírus, o Rio Grande do Sul registrou neste sábado (12), 2.012.687 casos positivos da doença, ultrapassando a marca de 2 milhões de pessoas contaminadas no Estado. Também foram confirmadas nesta data, a perda de 87 vidas para a pandemia da covid. Com este número, o Estado gaúcho chega ao total de 37.566 óbitos em decorrência da doença.

As informações são da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que atualizou o boletim sobre a pandemia referente as últimas 24 horas.

Do total de pessoas contaminadas no Rio Grande do Sul já se recuperaram da doença 1.861.526 (92% dos casos). Outras 113.478 (6%) pessoas seguem em acompanhamento.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 63% ( 1.940 pacientes em 3.078 leitos leitos em unidades de tratamento intensivo).

Desde o início da pandemia, 6% de 2.012.687 necessitaram hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 118.628 pessoas no Rio Grande do Sul.

Confira abaixo os municípios de residência das vítimas do coronavírus:

– Alecrim (mulher, 56 anos);

– Alto Feliz (mulher, 88 anos);

– Alvorada (homem, 54 anos);

– Alvorada (homem, 80 anos);

– Arroio do Meio (mulher, 61 anos);

-Arroio do Meio (homem, 65 anos);

– Arroio do Sal (mulher, 76 anos);

– Arroio Grande (mulher, 80 anos);

– Bagé (mulher, 65 anos);

– Bagé (mulher, 64 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 87 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 88 anos);

– Cachoeirinha (homem, 75 anos);

– Cachoeirinha (homem, 71 anos);

– Canoas (homem, 59 anos);

– Canoas (homem, 52 anos);

– Canoas (mulher, 77 anos);

– Canoas (mulher, 64 anos);

– Canoas (homem, 78 anos);

– Canoas (homem, 75 anos);

– Canoas (mulher, 93 anos);

– Canoas (homem, 55 anos);

– Canoas (mulher, 67 anos);

– Capão da Canoa (homem, 72 anos);

– Carazinho (homem, 67 anos);

– Coqueiros do Sul (homem, 86 anos);

– Erechim (mulher, 91 anos);

– Esteio (mulher, 105 anos);

– Guaporé (mulher, 97 anos);

– Ibirubá (mulher, 29 anos);

– Igrejinha (homem, 76 anos);

– Igrejinha (homem, 66 anos);

– Ijuí (homem, 75 anos);

– Imbé (mulher, 79 anos);

– Júlio de castilhos (homem, 83 anos);

– Júlio de Castilhos (mulher, 63 anos);

– Lajeado (mulher, 91 anos);

– Lajeado (mulher, 69 anos);

– Maquiné (homem, 80 anos);

– Montenegro (homem, 51 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 80 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 67anos);

– Novo Hamburgo (homem, 91 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 79 anos);

– Parobé (homem, 86 anos);

– Parobé (homem, 83 anos);

– Parobé (homem, 84 anos);

– Passo do Sobrado (homem, 78 anos);

– Passo Fundo (homem, 65 anos);

– Passo Fundo (homem, 82 anos);

– Pelotas (mulher, 77 anos);

– Porto Alegre (homem, 78 anos);

– Porto Alegre (homem, 78 anos);

– Porto Alegre (homem, 80 anos);

– Porto Alegre (homem, 74 anos);

– Porto Alegre (homem, 62 anos);

– Porto Alegre (mulher, 87 anos);

– Porto Alegre (homem, 69 anos);

– Porto Alegre (mulher, 38 anos);

– Porto Alegre (homem, 89 anos);

– Porto Alegre (mulher, 92 anos);

– Porto Alegre (homem, 68 anos);

– Porto Alegre (homem, 65 anos);

– Porto Alegre (mulher, 93 anos);

– Sananduva (homem, 76 anos);

– Santa Cruz do Sul (homem, 91 anos);

– Santa Maria (mulher, 46 anos);

– Santa Rosa (homem, 92 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (mulher, 66 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (homem, 70 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (homem, 68 anos);

– Santo Antônio das Missões (homem, 75 anos);

– São Gabriel (mulher, 84 anos);

– São Gabriel (mulher, 46 anos);

– São Leopoldo (homem, 78 anos);

– São Leopoldo (mulher, 80 anos);

– São Luiz Gonzaga (homem, 86 anos);

– Sapiranga (homem, 65 anos);

– Sapiranga (homem, 70 anos);

– Sapiranga (homem, 67 anos);

– Taquari (homem, 42 anos);

– Taquari (homem, 72 anos);

– Tavares (homem, 82 anos);

– Uruguaiana (mulher, 84 anos);

– Uruguaiana (mulher, 85 anos);

– Viamão (mulher, 93 anos);

– Vista Gaúcha (homem, 66 anos).

