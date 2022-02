Futebol Com gol ao fim da partida, Inter vence o Caxias por 1 a 0 no Gauchão

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2022

A entrada de Maurício deu mais mobilidade ao Internacional. Foto: Ricardo Duarte

Pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, o Inter enfrentou o Caxias do Sul neste sábado (12), no Estádio Centenário, na serra gaúcha. Os visitantes venceram o jogo por 1 a 0, ao final da partida. O gol de Maurício, além de ter dado a vitória, quebrou a sequência de jogos sem vitórias do Colorado.

A partida começou bastante equilibrada, com poucas chances reais de perigo criadas pelas equipes.

Aos 9 minutos do primeiro tempo, Wesley recebeu de Edenilson e chutou para fora, perdendo uma grande oportunidade.

Aos 18, foi a vez do Caxias responder em cabeçada de Matheuzinho. A bola foi para fora também.

Aos 45 da primeira etapa, Rodrigo Dourado finalizou de cabeça para grande defesa de André Lucas.

No intervalo, Maurício entrou no lugar de Edenilson, que saiu sentindo. A entrada do meio-campo deu mais mobilidade ao Internacional. Após uma segunda etapa bem “trancada”, Maurício, aos 41 da etapa complementar, marcou o gol que deu os três pontos para o Internacional. A assistência foi de Cuesta.

O camisa 27 falou ao final da partida sobre o gol e a vitória.“Foi um jogo complicado. É mais fácil trabalhar e corrigir os erros com a vitória. Você fica com a cabeça tranquila. Tive a felicidade para concluir e fui feliz. Creio que é o posicionamento correto. Quando a bola está chegando, você ganha segundos. Um campo seco precisávamos dar velocidade no passe para encontrar os espaços”, disse meio-campo.

Com o resultado deste sábado, o Inter vai à segunda colocação, com 11 pontos. Mas o Ypiranga, que ainda joga na rodada, pode ultrapassar o Colorado.

Ficha técnica

Internacional: Daniel; Bruno Méndez (D’Alessandro, aos 25’/2ºT) e Kaíque Rocha, Víctor Cuesta e Moisés (Paulo Victor, aos 25’/2ºT); Rodrigo Dourado (Gabriel, aos 35’/2ºT), Johnny (Rodrigo Lindoso, aos 45’/2ºT) e Edenílson (Maurício, aos 0’/2ºT); Taison, David e Wesley Moraes. Técnico: Alexander Medina.

Caxias do Sul: André Lucas; Marcelo Ferreira (Léo Oliveira, aos 31’/2ºT), Rafael Dumas, Thiago Sales e Rennan Siqueira; Davi Lopes (Marlon, aos 25’/2ºT), Amaral, Diogo Sodré e Matheuzinho; Batista e Gustavo Custódio (França, aos 10’/2ºT). Técnico: Rogério Zimmermann.

Arbitragem: Roger Goulart (RS), assistido por André da Silva Bitencourt (RS) e Otávio Legramanti (RS).

Cartões amarelos: Fernando Machado e Amaral (Caxias); Víctor Cuesta, Moisés e Gabriel (Internacional).

Gol: Maurício (1 – 41’/2ºT)

