Porto Alegre Porto Alegre aplica mais de 1,7 mil vacinas contra a covid neste sábado

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2022

No Centro de Saúde IAPI foram aplicadas 38 doses de Coronavac e 492 de Pfizer pediátrica. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aplicou 1.758 vacinas contra a covid-19 em adultos e crianças neste sábado (12), em dois locais de atendimento. A imunização para pessoas acima de 12 anos ocorreu no Shopping João Pessoa, das 9h às 16h. No local, foram aplicadas 1.228 doses, sendo 23 de primeira, 52 de segunda e 1.153 doses de reforço.

Já a vacinação infantil ocorreu no Centro de Saúde IAPI para todas as crianças a partir de cinco anos. Foram aplicadas 38 doses de Coronavac e 492 de Pfizer pediátrica, totalizando 530 doses.

Para animar o público infantil e estimular a vacinação, os profissionais se vestiram de personagens como Branca de Neve, Chaves e o Chapeleiro Maluco de Alice no País das Maravilhas.

A vacinação contra a covid-19 será retomada na segunda-feira, 14. Os locais serão divulgados neste domingo.

Atendimento para sintomáticos

Durante o final de semana, pessoas com sintomas de covid-19 – febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular – podem procurar um dos pronto-atendimentos ou a UPA Moacyr Scliar, com funcionamento nas 24 horas do dia.

“Notamos uma desaceleração na procura por testagem de antígeno nas unidades de saúde no último final de semana, tendência que se manteve ao longo da semana”, afirma a diretora de Atenção Primária da SMS, Caroline Schirmer.

De segunda a sexta-feira, é possível realizar o teste rápido de antígeno nos cinco centros de testagem da cidade, localizados nas unidades de saúde Tristeza, São Carlos e Assis Brasil, na Clínica da Família Álvaro Difini e no Campus Centro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Também estão disponíveis nas 132 unidades de saúde e no ônibus itinerante.

Neste domingo (13), confira os pronto-atendimentos 24h para pessoas com sintomas de covid-19:

– PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza);

– PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus);

– PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro);

– UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil).

