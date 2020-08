O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (18) 3.251 novos casos de coronavírus e teve confirmados mais 78 óbitos, ocorridas desde 2 de agosto. O total de casos confirmados chegou a 101.217, distribuídos por 480 municípios do Estado, 97% do total. O somatório de óbitos chegou a 2.822. Os recuperados são 90.912 (90% dos casos).

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Barra do Ribeiro (mulher, 78 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 75 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 64 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 74 anos)

Cachoeirinha (mulher, 71 anos)

Cachoeirinha (mulher, 73 anos)

Cachoeirinha (homem, 69 anos)

Campo Bom (mulher, 60 anos)

Canela (homem, 50 anos)

Capão da Canoa (homem, 59 anos)

Capela de Santana (mulher, 47 anos)

Carlos Barbosa (homem, 67 anos)

Caxias do Sul (mulher, 37 anos)

Caxias do Sul (mulher, 37 anos)

Caxias do Sul (homem, 73 anos)

Charrua (mulher, 56 anos)

Ciríaco (mulher, 67 anos)

Eldorado do Sul (mulher, 57 anos)

Encantado (homem, 72 anos)

Esteio (mulher, 64 anos)

Esteio (mulher, 82 anos)

Glorinha (mulher, 81 anos)

Gravataí (homem, 55 anos)

Gravataí (homem, 81 anos)

Gravataí (mulher, 92 anos)

Gravataí (homem, 55 anos)

Guaíba (homem, 35 anos)

Guaíba (mulher, 43 anos)

Igrejinha (mulher, 88 anos)

Ijuí (homem, 55 anos)

Machadinho (homem, 93 anos)

Não-Me-Toque (mulher, 73 anos)

Nova Alvorada (homem, 75 anos)

Nova Santa Rita (homem, 63 anos)

Novo Hamburgo (homem, 62 anos)

Osório (homem, 84 anos)

Passo Fundo (homem, 66 anos)

Passo Fundo (homem, 32 anos)

Pelotas (homem, 49 anos)

Pelotas (mulher, 69 anos)

Pelotas (homem, 79 anos)

Pelotas (homem, 61 anos)

Porto Alegre (homem, 82 anos)

Porto Alegre (homem, 56 anos)

Porto Alegre (homem, 72 anos)

Porto Alegre (mulher, 92 anos)

Porto Alegre (homem, 88 anos)

Porto Alegre (mulher, 91 anos)

Porto Alegre (homem, 86 anos)

Porto Alegre (homem, 27 anos)

Porto Alegre (mulher, 87 anos)

Porto Alegre (homem, 53 anos)

Porto Alegre (homem, 85 anos)

Porto Alegre (homem, 75 anos)

Porto Alegre (mulher, 84 anos)

Porto Alegre (mulher, 66 anos)

Porto Alegre (mulher, 93 anos)

Porto Alegre (mulher, 88 anos)

Porto Alegre (mulher, 72 anos)

Rio Grande (mulher, 66 anos)

Rio Grande (mulher, 81 anos)

Sananduva (homem, 88 anos)

Sananduva (homem, 45 anos)

São Borja (homem, 81 anos)

São Francisco de Assis (homem, 83 anos)

São Gabriel (homem, 28 anos)

São Gabriel (homem, 82 anos)

Sapucaia do Sul (mulher, 67 anos)

Sapucaia do Sul (mulher, 71 anos)

Sapucaia do Sul (mulher, 96 anos)

Sapucaia do Sul (mulher, 90 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 77 anos)

Sapucaia do Sul (mulher, 73 anos)

Três Cachoeiras (mulher, 86 anos)

Três Passos (mulher, 54 anos)

Uruguaiana (mulher, 54 anos)

Viamão (homem, 81 anos)

Viamão (mulher, 73 anos)

Além desses, um óbito do dia 3 de agosto (homem, 41 anos) teve a cidade corrigida de Porto Alegre para Alvorada.