Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul pode ter temporais nesta sexta-feira, alerta Inmet

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2022

Na classificação do Inmet, a cor laranja indica "Perigo" e amarela representa "Perigo potencial", neste caso em relação a temporais. Foto: Inmet/ Reprodução Na classificação do Inmet, a cor laranja indica "Perigo" e amarela representa "Perigo potencial", neste caso em relação a temporais. (Foto: Inmet/ Reprodução) Foto: Inmet/ Reprodução

A sexta-feira (22) será marcada por chuva em todo o Rio Grande do Sul por conta da passagem de uma frente fria pelo oceano. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para risco de temporais, com rajadas de vento de até 100km/h e queda de granizo, no Norte e nas regiões Noroeste e Nordeste do Estado. Nas demais áreas, o instituto também prevê tempestade, mas menos intensa, com vento de 40km/h a 60km/h.

No sábado (23), a instabilidade ainda se faz presente em algumas áreas do território gaúcho. O tempo volta a ficar firme na Campanha, com sol entre algumas nuvens. Já na Região Metropolitana, na Serra e no centro do Estado, o dia inicia com pancadas de chuva, mas, a partir da tarde, o sol aparece. Nas outras áreas, as precipitações ocorrem intercaladas com períodos de nebulosidade.

O período de maior instabilidade será entre a tarde e noite desta sexta (22) e as primeiras horas do sábado (23), quando nuvens carregadas vão se deslocar pelo Sul do Brasil com chuva em diversos pontos, segundo a MetSul Meteorologia. Projeções mostram que em alguns pontos isolados a chuva pode ser forte e com risco de temporal.

Volumes de chuva

Mantém-se a projeção de que os maiores volumes de chuva devem se concentrar no Médio Uruguai (região de Iraí), no Oeste de Santa Catarina e no Sudoeste e no Sul do Paraná. Nestas áreas, os acumulados de precipitação podem atingir marcas em vários pontos acima de 50 mm entre hoje e sábado com volumes localizados mesmo próximos ou acima de 100 mm. Na maior parte do Rio Grande do Sul, os acumulados devem ser baixos, conforme a MetSul.

