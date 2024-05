Rio Grande do Sul Governo gaúcho prorroga até 28 de junho o prazo para pagamento do IPVA 2024

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Com a mudança, fica suprimida a possibilidade de quitação das três parcelas de forma separada Foto: Divulgação Com a mudança, fica suprimida a possibilidade de quitação das três parcelas de forma separada. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governo gaúcho anunciou a prorrogação para 28 de junho do prazo de pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2024 em cota única e parcelado. A medida foi publicada no Decreto 57.367/2024, divulgado no Diário Oficial do Estado da última segunda (27).

Anteriormente, a data final de quitação estava prevista para 30 de abril.

Para os contribuintes que optaram pelo fracionamento, as parcelas de abril, maio e junho foram unificadas e podem ser quitadas também até o próximo dia 28 de junho. Com a mudança, fica suprimida a possibilidade de quitação das três parcelas de forma separada.

Os contribuintes seguem usufruindo dos descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão, cuja redução pode chegar a 20% do valor do tributo, caso obtenha a cota máxima de cada benefício.

O Bom Motorista, por exemplo, reduz até 15% do imposto para aqueles que estiverem há três anos sem cometer infração de trânsito. O programa Bom Cidadão oferece desconto de 5% para quem possuir, no mínimo, 150 notas fiscais com CPF emitidas entre 1º de novembro de 2022 e 30 de outubro de 2023.

Motivadas pela situação de calamidade pública enfrentada pelo Estado, as mudanças que flexibilizam os prazos de pagamento têm o objetivo de ajudar os contribuintes a manterem as obrigações fiscais em dia.

O sistema informatizado de pagamento do IPVA retornou ao ar na segunda-feira, após mais de 20 dias fora de operação devido ao desligamento do data center da Procergs (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul) por medidas de segurança em decorrência das enchentes.

Como ficou o calendário de pagamento do IPVA 2024

Cota única

Pagamento à vista – vencimento em 28/6/2024

Parcelamento

Parcela de abril, maio e junho (unificadas) – vencimento em 28/6/2024

Como pagar

Pelo sistema da Receita Estadual, o contribuinte pode pagar por meio do aplicativo ou site do IPVA, preenchendo os campos indicados com código Renavam e a placa do carro nos bancos. O acesso ocorre por meio de login gov.br, o mesmo utilizado para acessar os serviços do governo federal.

Também é possível pagar o tributo pela rede credenciada. As opções são Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil (somente correntistas) e lotéricas da Caixa Econômica Federal. O pagamento por Pix também está disponível em mais de 760 instituições.

Para evitar golpes, antes de efetuar o pagamento, verifique as informações do destinatário:

Nome: Ipva Sefaz/RS

CPF/CNPJ: 87.958.674/0001-81

Instituição: Bco do Estado do RS S.A

Endereço: Av. Mauá, 1155 – Centro Histórico – Porto Alegre – RS – 90030080

Bco do Estado do RS S.A.

