Rio Grande do Sul Comissão da Câmara dos Deputados aprova convite para ministro explicar investigação sobre fake news envolvendo o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Paulo Pimenta deve comparecer na CCJ em junho; a pedido do ministro, Polícia Federal investiga casos de divulgação de notícias falsas sobre tragédia Foto: Valter Campanato/Agência Brasil (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Os deputados da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados aprovaram, nesta terça-feira (28), um convite para que o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, compareça no colegiado. A proposta é a de que audiência ocorra no dia 11 ou 12 de junho.

Objetivo é ouvi-lo a respeito de denúncias de divulgação de notícias falsas sobre a atuação do governo federal na tragédia climática no estado. A pedido do ministro, a Polícia Federal investiga alguns casos.

Parlamentares da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alegam perseguição. Por isso apresentaram requerimento para convocar o ministro. Neste caso a ida se tornaria obrigatória.

Após uma negociação com governistas, o pedido foi transformado em convite. Mais cedo, na Comissão de Segurança Pública, um outro requerimento para convocar o ministro extraordinário chegou a ser colocado em pauta. No entanto, foi retirado da lista de votação por falta de pertinência aos trabalhos da comissão.

2024-05-28