Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2021

Vacina da Janssen tem por diferencial a necessidade de apenas uma dose Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Vacina da Janssen tem por diferencial a necessidade de apenas uma dose. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O Estado receberá nesta terça-feira (14) 110.200 doses de vacinas Janssen. O voo está previsto para pousar no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, às 9h05min. De acordo com a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Tani Ranieri, elas serão destinadas à aplicação da dose de reforço de quem recebeu a dose única desta fabricante anteriormente.

O Ministério da Saúde recomenda um intervalo mínimo de dois meses e máximo de seis meses entre as duas doses de Janssen. A distribuição às CRSs (Coordenadorias Regionais de Saúde) será na próxima quarta-feira (15).

Desde a última semana, a Secretaria da Saúde e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul definiram, em reunião da Comissão Intergestores Bipartite, que as doses serão distribuídas aos municípios conforme demanda.

As CRSs levantarão a cada semana junto aos municípios a capacidade de aplicação das doses. O envio será feito conforme os pedidos, reduzindo a possibilidade de que os imunizantes percam a validade antes de aplicados.

