Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

Aqueles que fazem parte dos públicos das etapas anteriores e ainda não conseguiram se vacinar devem procurar as Unidades Básicas de Saúde para receber a imunização Foto: EBC

Uma nova remessa com 558 mil doses de vacinas contra a gripe chegará ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (13). De acordo com a SES (Secretaria Estadual da Saúde), com as novas doses, o Estado terá recebido o equivalente a 91% do total necessário para a Campanha Nacional de Vacinação de Influenza 2020.

Na segunda-feira (11), começou a imunização de crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, mães no pós-parto e pessoas com deficiência. A partir do dia 18 de maio, a imunização será voltada a adultos de 55 a 59 anos e professores de escolas públicas e privadas.

Mais de 2 milhões de pessoas já foram imunizadas no Estado na manhã desta quarta-feira, segundo o Ministério da Saúde. Aqueles que fazem parte dos públicos das etapas anteriores e ainda não conseguiram se vacinar devem procurar as Unidades Básicas de Saúde para receber a imunização.

Ainda segundo a SES, os municípios irão receber as novas doses de forma escalonada a cada semana.

