Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul recebe novo lote de 116 mil vacinas contra o coronavírus neste domingo

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Elas serão registradas e distribuídas entre as 18 CRSs (Coordenadorias Regionais de Saúde), que enviarão o lote aos municípios Foto: Divulgação Elas serão registradas e distribuídas entre as 18 CRSs (Coordenadorias Regionais de Saúde), que enviarão o lote aos municípios. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Ministério da Saúde confirmou que as 116 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca contra o coronavírus chegam ao Rio Grande do Sul na manhã deste domingo (24). O voo G32302 sai às 7h35min e desembarca às 9h35min no Aeroporto Internacional de Porto Alegre.

A partir da chegada ao Estado, as doses seguem para a Ceadi (Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos) da SES (Secretaria da Saúde), em Porto Alegre. Elas serão registradas e distribuídas entre as 18 CRSs (Coordenadorias Regionais de Saúde), que enviarão o lote aos municípios, de acordo com os critérios de ordenamento dos grupos prioritários.

Aos moldes do que ocorreu quando da chegada das 341,8 mil doses da vacina Coronavac, o Estado prepara a logística de distribuição com transporte aéreo e rodoviário.

A distribuição das doses de vacina por município será consolidada, entre segunda (25) e terça-feira (26), pelas 18 coordenadorias, de acordo com os critérios populacionais dos grupos prioritários. Em seguida, os municípios fazem a retirada nas coordenadorias correspondentes.

As 116 mil novas doses servirão para vacinar mais 116 mil pessoas, majoritariamente trabalhadores da saúde. A segunda dose da vacina será aplicada em 12 semanas, quando há previsão de novo repasse dessa vacina por parte do Ministério da Saúde.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul